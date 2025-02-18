明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建設業者協会）住宅市場指数

０６：００ 米・対米証券投資

０８：５０ 日・機械受注

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０９：３０ 豪・四半期賃金指数

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・７０都市の新築住宅価格動向

１６：００ 英・消費者物価指数

１６：００ 英・小売物価指数

１６：１５ 日・訪日外国人客数

１８：００ ユーロ・経常収支（季調済）

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・住宅着工件数

２２：３０ 米・建設許可件数

※日・月例経済報告

※米・２０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：フィスコ<3807>，ＦＩＧ<4392>，浜ゴム<5101>，サンウェルズ<9229>



出所：MINKABU PRESS