スシローの「スシローカフェ部」から「STRAWBERRY FAIR」を開催!

甘酸っぱいフレッシュ苺を使用した「フレッシュ苺&ミルクアイスのクレープブリュレ包み」や「フレッシュ苺と苺のパンナコッタ」「フレッシュ苺&あずきのパフェ」がラインナップされます☆

スシロー「STRAWBERRY FAIR」

販売期間:2025年2月19日(水)より

テイクアウト:不可

販売店舗:全国のスシロー

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトした、こだわりのスイーツを提供している「スシローカフェ部」

そんな「スシローカフェ部」より、フレッシュ苺を使用した新作スイーツが登場します。

「フレッシュ苺&ミルクアイスのクレープブリュレ包み」や「フレッシュ苺と苺のパンナコッタ」「フレッシュ苺&あずきのパフェ」の3種の新作スイーツがラインナップ。

2025年2月19日(水)より、苺がおいしい季節にぴったりの『STRAWBERRY FAIR』がスタートします☆

フレッシュ苺&ミルクアイスのクレープブリュレ包み

価格:330円(税込)〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜

販売予定総数:33万食

※完売次第終了

ブリュレ仕立てにしたクレープとフレッシュ苺を盛り合わせた「フレッシュ苺&ミルクアイスのクレープブリュレ包み」

マスカルポーネミルクアイスとホイップクリームをクレープで包んで表面をキャラメリゼし、果肉ゴロゴロの苺ソースとフレッシュ苺が添えられています。

ミルキーなアイスとホイップクリーム、甘く香ばしいキャラメル風味、甘酸っぱい苺味のバランスが絶妙。

提供前にひとつずつ包んで炙るので、出来立てのおいしさが楽しめます。

フレッシュ苺と苺のパンナコッタ

価格:260円(税込)〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜3月9日(日)

販売予定数総数:21万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

いちご果汁を使用した「フレッシュ苺と苺のパンナコッタ」

つるんとしつつも、くちどけなめらかな食感が特長の苺のパンナコッタが楽しめます。

フレッシュ苺と一緒に食べると、口いっぱいに苺の香りが広がる一品です。

フレッシュ苺&あずきのパフェ

価格:330円(税込)〜

販売期間:2025年2月19日(水)〜4月6日(日)

販売予定総数:78万食

※但し販売予定総数が完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

つるっとしたのどごしの寒天風ゼリーに果肉ゴロゴロの苺ソースとホイップクリームを合わせ、ストロベリーアイスとフレッシュ苺、ふっくらと茹でた北海道産大納言あずきがトッピングされた贅沢なパフェ。

苺やアイスに、和の素材であるあずきや寒天風ゼリーがマッチして、新しいおいしさが体験できます。

甘酸っぱいフレッシュ苺を使用した新作スイーツ。

スシローの「STRAWBERRY FAIR」は、2025年2月19日(水)から開催です☆

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※写真はイメージです

