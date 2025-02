サーティワンにて、和の味わいで春を感じるキャンペーン「サーティワン 春の甘味処」を期間限定で開催!

見た目もかわいい新作フレーバー「ハイカラ抹茶あんみつ」など、春にぴったりな”和”のフレーバーが揃います☆

サーティワン「春の甘味処」

開催期間:2025年2月20日(木)〜3月31日(月)

実施店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンにて、和の味わいに仕上げられたアイスクリームで春を感じることができるキャンペーン「サーティワン 春の甘味処」を開催!

甘味処の定番メニューのあんみつをイメージした今までありそうでなかった新作フレーバーが登場するほか、和テイストのサンデーやシェイクがラインナップされます。

サーティワン流の甘味処で、春の訪れを楽しめるメニューを紹介していきます☆

ハイカラ抹茶あんみつ

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

販売期間:2025年2月20日(木)〜期間限定

※なくなり次第終了

宇治茶の老舗、北川半兵衞商店の抹茶を使用した自慢の抹茶アイスクリームに、このフレーバーのために開発した紅白の寒天風ゼリーをイン!

サーティワン初の寒天風ゼリーは、冷たいアイスクリームの中でもまるで本物の寒天を食べているような絶妙な食感で、紅白の見た目もとっても華やかです。

そこに、懐かしいフルーツ缶をイメージした果肉入りミックスフルーツ風味のアイスクリームを合わせています。

さらに、隠し味に黒みつをブレンドしたこしあんリボンも入って、コク深い風味豊かなサーティワン流の抹茶あんみつが完成!

懐かしくてちょっとハイカラな味わいが楽しめるフレーバーです。

春のおすすめフレーバー「さくら」

さくらもち風味のフレーバーに桜の葉をプラス。

甘さ引き立つ塩味で和やかなひとときを過ごせます。

春のおすすめフレーバー「ほうじ茶」

厳選した国産茶葉をじっくり焙煎して石臼で挽き上げた「ほうじ茶」

ミルクアイスクリームと合わせた風味豊かなフレーバーです。

春のおすすめフレーバー「抹茶」

宇治茶の老舗「北川半兵衞商店」の抹茶だけを使用したアイスクリーム。

深い香りを堪能できるフレーバーです。

春のおすすめフレーバー「大納言あずき」

北海道産あずきを使用。

こしあん入りのアイスクリームに大納言あずきをミックスしたメニューです。

期間限定のさくらデザインカップのダブルカップ

価格:ダブルカップ スモール 510円(税込)/レギュラー760円(税込)

期間限定のさくらデザインカップ入りのダブルもおすすめ。

さくらデザインカップはなくなり次第、通常のカップに変更となります。

本格わらびもちサンデー

価格:ワッフルコーン(スモール1コ)650円(税込)/ ダブルカップ(スモール2コ)850円(税込)

販売期間:2025年2月20日(木)〜 3月31日(月)

※なくなり次第終了

好きなアイスクリームに、もちもち食感のわらびもちと、コクのある黒みつをトッピング!

ホイップクリームに、北川半兵衞商店の宇治抹茶パウダーをのせた、本格派の味わいです。

イートイン限定のワッフルコーンでは、わらびもち本来のやわらかもちもち食感。

テイクアウトしてわらびもちが冷やされると、弾力のあるもっちりとした食感を楽しめます☆

※好きなスモールサイズのアイスクリームを選べます

※わらびもちを喉に詰まらせないよう注意ください

※テイクアウトでのお持ち帰り直後、または再冷凍時には、わらびもちが硬くなることがあります

グランドシェイク 濃い宇治抹茶シェイク

価格:黒みつあり 750円(税込)/黒みつなし 720円(税込)

販売期間:2025年2月20日(木)〜 6月2日(月)※なくなり次第終了

2024年秋に登場し、人気のプレミアムなシェイク「グランドシェイク」の第2弾が和テイストで登場します。

抹茶アイスクリームに牛乳と濃茶ソースを合わせてミキシング!

その上にたっぷりのホイップクリームを絞り、北川半兵衞商店の宇治抹茶パウダーをトッピングしています。

さらに、黒みつをかけるとよりコクのある甘みのシェイクに。

ちょっと贅沢な気分を味わえる、スペシャルなシェイクを楽しめます☆

シンプルに味わえる、黒みつなしのオーダーも可能です!

さくらバラエティボックス

価格:

スモール:6コ 1,760円(税込)/8コ 2,240円(税込)/12コ 3,200円(税込)

レギュラー:6コ 2,310円(税込)/8コ 2,940円(税込)/12コ 4,200円(税込)

販売期間:2025年2月20日(木)〜 3月31日(月)※なくなり次第終了

好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできて、個数が増えるとお得が増える大人気のバラエティボックス。

期間限定の春と和を感じるデザインになって登場します。

6コのほか、8コ入りもかわいらしい桜柄のボックスで登場。

パーティなどにもぴったりの12コ入りも要チェックです☆

※好きなアイスクリーム(6コ/8コ/12コ)を選べます

春の選べるクーポン券

配布期間:2025年2月14日(金)〜3月31日(月)

有効期間:2025年2月20日(木)〜4月8日(火)

※トリプルはカップでの提供のみ

期間中500円(税込)購入ごとに、春の選べるクーポン券を1枚プレゼント!

クーポン1枚を利用すると、なんとダブルの価格でトリプルを注文できます。

クーポン2枚でバラエティボックス6コ入りがお値段そのままで8コ入りに、もしくはフレッシュパック(約6人分)がお値段そのままで1.5倍(約9人分)に変更可能です。

抹茶やさくらなど、日本の春にぴったりのフレーバーやパッケージ!

和の味わいで春を感じるキャンペーン「サーティワン 春の甘味処」は、2025年2月20日(木)から3月31日(月)まで開催されます。

※一部店舗では価格が異なります

