ＪＲ東日本新潟支社は、２月７日からの大量の降雪に伴う除雪作業や、ＪＰＣＺ（日本海寒帯気団収束帯）の影響による大雪が見込まれるとして１９日は、在来線で運転の取り止め・運休が発生すると発表しました。（１８日午後３時発表）



バスなどによる代行輸送はありません。また以下の線区以外でも大雪などの影響で遅れや運休が発生する可能性があるとしています。



【２月１９日（水）】

◆上越線

水上駅 ～ 小出駅 上下線で終日運転を見合わせ

※小出駅～長岡駅間で折返し運転

※北越急行ほくほく線の列車も含む

飯山線直通の以下の列車は、上越線を含む全区間で運休

【上り】

・普通列車 長岡駅 （６：５４発）十日町駅行き 全区間運休

・普通列車 長岡駅 （７：２９発）戸狩野沢温泉駅行き 全区間運休

【下り】

・普通列車 十日町駅 （５：５０発）長岡駅行き 全区間運休

・ 普通列車 森宮野原駅（５：３７発）長岡駅行き 全区間運休





◆磐越西線喜多方駅 ～ 野沢駅 上下線で終日運転を見合わせ※野沢駅～新津駅間で折返し運転※運転再開は２月２０日（木）を見込む【上り】・普通列車 津川駅（６：０５発）会津若松駅行き 津川駅～喜多方駅間 区間運休◆飯山線戸狩野沢温泉駅～越後川口駅 上下線で終日運転を見合わせ◆只見線会津坂下駅 ～ 小出駅 上下線で終日運転を見合わせ