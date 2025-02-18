¡Ú1¿Í»¿ÈÝ¡ÛÁÆÉÊ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ÏÆÉ¤Þ¤º¤ËÁ´Éô¼Î¤Æ¤ë¡È·ã¥ä¥Ð¡É¤ÊÆâÍÆÌÀ¤«¤·¡Ö¥¥â¥¤¤ä¤í¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö1¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÐ¤Ã¤¿°Õ¸«¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡È»¿ÈÝ¡É¤ò¸ò¤¨¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡ÖÁ´Éô¥³¥ó¥È¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤òËÜ¿Í¤ËÅÏ¤µ¤ºÇË´þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁûÆ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿ÁÆÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¿¤À¤¡!²¶¤ÏÆÉ¤Þ¤ó¤ÈÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¤ó¤Ç!¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ÏÁ´¤Æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖºÇ¶á¤Ï¡È¤¢¤ó¤Þ¤êÁ÷¤é¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆÏ¤¤¤Æ¡£ÆÉ¤ó¤À¤éµ¤Ê¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È°¦¤¬½Å¤¤·Ï¡É¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤«²¶¤È·ëº§¤·¤Æ¤ëÀßÄê¤Î¿Í¤«¤é¡¢¤·¤Ä¤³¤¯Íè¤¿¤ê¤¹¤ó¤Í¤ó¡£¥¥â¥¤¤ä¤í!·ã¥ä¥Ð¤Î¥ä¥Ä¤¬¤ª¤ë¤«¤é¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤ä¤í?¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤À¤«¤éËÍ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Á!¡×¤ÈºÆÅÙ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£