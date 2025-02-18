Î¦¾å¡¦»³åÑÎ¼ÂÀ¡¢Éü³è¤Ø·è°Õ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ©¾ì¡×
¡¡Î¦¾åÃË»Ò100m¤ÇÆüËÜµÏ¿¤ò»ý¤Ä»³åÑÎ¼ÂÀ¤¬18Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¡¢9·î¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬¹µ¤¨¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÎ©¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï½Ð¾ì¸¢¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏºÂ¹ü¿À·ÐÄË¤Ë¤è¤ë±¦µÓ¤Î°ãÏÂ´¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢5·î¤«¤éÌó5¥«·î´ÖµÙÍÜ¡£10·î¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¤·¡¢Åß¾ì¤Ï¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¡×¤ò¿´¤¬¤±¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤â½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤éÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£23Æü¤Ë¤Ï¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¤ÇÌó10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¡Ö³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï´°Á´Éü³è¤Ø¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÁ´¤ÆÎÈ¤Ë¤·¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£