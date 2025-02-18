これからの予定【発言・イベント】
16:00 英週平均賃金指数（12月）
18:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント講演
18:30 ベイリー英中銀総裁、金融市場について講演
23:00 チポローネECB理事、 MNI主催イベントで金融政策について講演
19日
0:20 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00 バーFRB副議長、人工知能が金融安定性に及ぼす潜在的影響について講演
植田日銀総裁 15時55分をめどに衆院財務金融委に出席
EU財務相理事会
WTO一般理事会（19日まで）
※予定は変更されることがあります。
18:00 ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント講演
18:30 ベイリー英中銀総裁、金融市場について講演
23:00 チポローネECB理事、 MNI主催イベントで金融政策について講演
19日
0:20 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
3:00 バーFRB副議長、人工知能が金融安定性に及ぼす潜在的影響について講演
植田日銀総裁 15時55分をめどに衆院財務金融委に出席
EU財務相理事会
WTO一般理事会（19日まで）
※予定は変更されることがあります。