PSYCHIC FEVERが、3月8日、9日に行われるベトナム最大級のジャパンフェスティバル<第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン>に2年連続で出演することを発表した。<第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン>は、日本とベトナムが2013年に外交関係樹立40周年を機に、日越関係の発展を誓い合い、同年に日越関係発展のための交流事業として、ホーチミン市で開催された。前々回第8回は外交関係樹立50周年オープニングイベントとして過去最多となるのべ485,000人の来場者を集めた。前回第9回は、日越外交関係樹立50周年テーマを継承し、これからも在り続けるイベントとなるべく実施され、428,000人が来場。40万人以上を動員するベトナム最大級の日越交流イベントとなっている。

イベント情報

<第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン>

・主催:ホーチミン市人民委員会 / Japan Vietnam Festival 実行委員会

・開催日時:2024年3月8日(土)10:00〜20:00、9日(日)10:00〜20:00

・会場:ホーチミン市 9月23日公園 Bエリア

・入場料:無料

・出演:8日19:30〜、9日:19:30〜



日本とベトナムは2013年に外交関係樹立40周年を機に、「アジアにおける平和と繁栄のための広範な戦略的パートナーシップ」の下、互いに重要なパートナーとして、日越関係の発展を誓い合いました。そして同年に日越関係発展のための交流事業として、主に日本をベトナムに紹介する形で、「ジャパン・フェスティバル・イン・ベトナム(通称:JFV)」をホーチミン市で開催いたしました。

第4回(2016年開催)からは、日越両国の産学官から構成されるJVF実行委員会が組織され、日越両国が共同で創り上げる官民一体型の「ジャパン ベトナム フェスティバル(通称:JVF)」として、外務省をはじめとする政府機関とも連携するベトナム最大級の日越交流イベントに成長しました。その後はコロナ禍の影響を受けて2度の延期やハイブリッド開催を経ましたが、

第8回は外交関係樹立50周年オープニングイベントとして日本から4年振りとなるリアル参加が実現し、過去最多となる485,000人の来場者を迎えることができました。前回第9回は、日越外交関係樹立50周年テーマを継承し、これからも在り続けるイベントとなるべく実施され、428,000人が来場してイベントを盛り上げました。



記念すべき第10回となる今回は、下記の開催趣旨に基づいて実施準備を進めて参ります。



[開催趣旨]

第10回目となるJVFでは、これまでの基本方針である「日越官民一体型のイベント」をさらに深化し、未来を見据えた文化、社会、経済、学術を通じた交流を目的とした特別企画を中心に据えます。2023年には日越外交関係樹立50周年を迎えた両国にとって、新たな50年に向けた新しいスタートを切るために、日越関連民間企業や政府機関と連携し、さらに進化するベトナム最大級の日越交流イベントを目指します。



Official HP:https://japan-vietnam-festival.jp/topjp

Facebook:https://www.facebook.com/JVF.VN/



日本ベトナム両国の「相互協力」・「共存共栄」・「未来創造」をコンセプトに、相互に伝統・文化を理解し、「文化・芸術・芸能」「人材交流・スポーツ交流」「もの・ことづくり」「観光」等、「日本とベトナムの架け橋になる」日越が交流できるコンテンツが集まる。特に昨年12月にホーチミン最大の音楽フェス『HOZO MUSIC FESTIVAL』に出演したPSYCHIC FEVERの評判が高くベトナムで注目を集めている。2年連続の出演となったPSYCHIC FEVER。2024年出演した際には2000人収容の会場にPSYCHIC FEVERを観ようと3000人以上が押し掛けヒット曲「Just Like Dat」の大合唱により大熱狂となった。そんなジャパンベトナムフェスティバルから2年連続でのオファーが届き、昨年12月のベトナム南部最大級のミュージックフェスティバル<HOZO MUSIC FESTIVAL>以来のホーチミンでのライブとなる。<第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン>は、2025年3月8日、9日の2日間、ホーチミン市の9月23日公園 Bエリアにて開催される。PSYCHIC FEVERの出演は両日ともに19時半の予定だ。◆ ◆ ◆■PSYCHIC FEVER 小波津志 コメント昨年に続き2年連続で<第10回 ジャパン ベトナム フェスティバル in ホーチミン>に出演させていただくことになりました!ベトナム・ホーチミンには昨年12月にHOZO MUSIC FESTIVALでも出演させていただき大歓声で迎えていただきベトナムのファン皆さんの温かさには感謝しています。2年連続でこのような機会をいただけたことが本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。明るい未来に向かって、“IGNITE YOUR DREAM”というグループのテーマのもと、国境を超えて自分達のエンタテインメントで世界に熱狂を、そして、音楽という世界共通の表現で、日本とベトナムにLove、Dream、Happinessを伝え日越の架け橋となれるよう全力で臨みます!会場にお越しいただく皆さんにお会いできることを心から楽しみにしております!!◆ ◆ ◆