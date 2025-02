【ワコムストアLimited SALE】開催期間:2月18日~2月26日

ワコムは、同社通販サイト「ワコムストア」にて対象商品を20%オフで購入できる「ワコムストアLimited SALE」を開催している。開催期間は2月26日まで。

対象商品には、「Wacom One 液晶ペンタブレット eStoreモデル」と「Wacom One ペンタブレット eStoreモデル」S/Mサイズがラインナップされている。

ワコムワンシリーズのeStoreモデルは、ケーブルの種類やペンの種類といった本体以外のアイテムを自分でカスタマイズして選べるモデルとなっている。

Wacom One 液晶ペンタブレット eStoreモデル

「Wacom One 液晶ペンタブレット eStoreモデル」のページ

Wacom One ペンタブレット eStoreモデル

「Wacom One ペンタブレット eStoreモデル」のページ

