夢とまほうに満ちたディズニー音楽を、スクリーンに映し出す映像とともに、日本人ヴォーカリストとオーケストラの生演奏でお贈りする「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」

5回目を迎える2025年は、1937年にアメリカ公開された世界初の長編カラーアニメーション映画『白雪姫』と、2019年に公開し世界的大ヒットを記録した『アナと雪の女王2』の楽曲をたっぷりとお届けするプログラムになっています☆

ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025

開催期間:2025年5月10日(土)〜6月29日(日)全国13都市17公演

オフィシャルサイト:https://www.harmonyjapan.com/docd2025/

主管:Disney Concerts

協賛:シチズン時計株式会社/ローム株式会社

後援:WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS/ユニバーサル ミュージック合同会社

協力:月刊「ディズニーファン」

制作:Harmony JAPAN

公演時間:約2時間30分(休憩含む)

全国13都市17公演を開催される「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」

5回目となる2025年は、1937年公開のディズニーアニメーション映画『白雪姫』と、2019年公開の映画『アナと雪の女王2』の楽曲をたっぷりお届け。

ディズニーが生み出してきた音楽の変遷を感じ、時空を超えるような音楽体験が堪能できます。

さらに、<レッツ・ダンス!ライト・オン!>のコーナーでは、東京ディズニーシーで2006年から2014年に公演されたハーバーショー「レジェンド・オブ・ミシカ」より「フィール・ザ・ラブ」、『ホーンテッドマンション』(2003)より「グリム・グリニング・ゴースト」、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」をイメージした楽曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」をフィーチャ−。

思わず体がゆれるリズムや魅力的なメロディーに合わせて、オーケストラやヴォーカリストとともに手拍子やペンライトを振って、一緒に盛り上がることができます。

オーケストラ・コンサートが初めての小学生以上のお子さんから、日本語吹替版の映画やテーマパークなどに親しみのある大人まで、日本語歌詞・歌唱によりピュアな心で楽しめる本公演のプログラム&見どころを紹介していきます!

※一部、英語歌唱あり

『アナと雪の女王2』

社会現象を巻き起こすほどに大ヒットした映画『アナと雪の女王』の続編で、「エルサ」の魔法の秘密や、「アナ」と「エルサ」の両親についての謎などが解き明かされる『アナと雪の女王2』

前作から3年後を描き、キャラクターたちの“変化”や“成長”がよりわかるミュージカル・ナンバーは、ポップやロック調など、様々なスタイルが取り入れられています。物語だけでなく、その音楽の素晴らしさにも注目です。

「イントゥ・ジ・アンノウン〜心のままに」「魔法の川の子守唄」「ずっとかわらないもの」「おとなになったら」「イドゥナのスカーフ」「トナカイのほうがずっといい〜恋愛編〜」「恋の迷い子」「みせて、あなたを」「わたしにできること」など「ディズニー・オン・クラシック」初披露楽曲を含む、全22曲が演奏される予定です。

『白雪姫』

ディズニー・アニメーション映画の原点であり、映画史に残るマスターピースともいわれる『白雪姫』

公開から88年が経った今でも、色褪せることない魔法のような音楽は、ときに新鮮な発見をさせてくれます。

クラシック歌曲やオペラを中心に活躍しているヴォーカリストたちによる芸術的なハーモニーにも酔いしれるはず。

演奏が予定されているのは「いつか王子様が」「ハイ・ホー」「魔法の鏡」「私の願い/ワン・ソング」「口笛ふいて働こう」「ブラドル・アドル・アム・ダム」「こびと達のヨーデル」「白雪姫のための讃美歌」「愛のファースト・キス」など、全12曲です。

レッツ・ダンス!ライト・オン!

プログラム:※以下3曲は英語歌唱

東京ディズニーシー「レジェンド・オブ・ミシカ」より「フィール・ザ・ラブ」『ホーンテッドマンション』(2003)より「グリム・グリニング・ゴースト」東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」をイメージした楽曲「ジャーニー・トゥ・ファンタジースプリングス」

心躍るリズムにのせて手拍子やペンライトなど、全身で音楽を楽しめるコーナー「レッツ・ダンス!ライト・オン!」

キラキラとした音と光に包まれる、ゲストにとってのMy First & My Bestなひとときが楽しめます。

世界初の長編カラーアニメーション映画『白雪姫』と、世界的大ヒットを記録した『アナと雪の女王2』の楽曲がたっぷり堪能できるプログラム。

2025年5月10日より全国13都市・17公演実施される「ディズニー・オン・クラシック 〜夢とまほうの贈りもの 2025」の紹介でした☆

Presentation licensed by Disney Concerts. ©︎Disney

※小学生未満のお子様は入場できません

※出演者・プログラムは予告なく変更になる場合があります。尚、変更に伴う払い戻しは実施されません

※公演中止など、主催者がやむを得ないと判断する場合以外での払戻しは実施されません

