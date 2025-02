コラーゲンやプラセンタを配合！EPIC「あるちゅーる」

EPICは、スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」を、ホストクラブ大手のニュージェネレーショングループの9店舗にて、2025年2月21日より発売します。

EPIC「あるちゅーる」

・内容量 :10g

・アルコール度数:15%

・価格 :249円(税込)

・フレーバー :マスカット味

「あるちゅーる」は、アルコール度数15%、コラーゲンやプラセンタを配合した、日本初のスティック型アルコールゼリーです。

手軽に楽しめるだけでなく、利用者同士、利用者とキャストのコミュニケーションツールとしても活用できます。

「あるちゅーる」の特徴

・手軽さ :スティックタイプなので、好きな時に好きなだけ楽しめます。

・多様性 :アルコール度数15%で、利用者同士、利用者とキャストのコミュニケーションツールとして飲み会を盛り上げます。

コラーゲンやプラセンタ配合で、美容意識の高い女性にもアピールできます。

・清潔感 :食べ終わった後、手を汚すことなく簡単に処分できます。

・客単価UP:一品として提供したり、カクテルのベースとして使用したりと、メニューの幅が広がります。

