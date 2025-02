中京テレビ放送は、2025年2月17日(月)〜3月2日(日)までの2週間、夜の中京テレビをみるとガソリン100リットル、おこめ券をプレゼントする家計応援プレゼントキャンペーンを実施中です。

中京テレビ放送「家計応援プレゼントキャンペーン」

中京テレビ放送は、2025年2月17日(月)〜3月2日(日)までの2週間、夜の中京テレビをみるとガソリン100リットル、おこめ券をプレゼントする家計応援プレゼントキャンペーンを実施中。

■夜の中京テレビを見て応募しよう!

キャンペーン期間中にリモコンのdボタンを押して、データ放送をチェック!対象番組を見れば見るほど、視聴ポイントがたまります。

100ポイントたまるごとにキーワードが表示されます。

集めたキーワードでご応募いただいた中から抽選で毎週100名様にガソリン100リットル分、おこめ券をプレゼント!

■実施期間

第1週目 :2025年2月17日(月)〜2月23日(日)

第2週目 :2025年2月24日(月)〜3月2日(日)

■対象番組

・キャッチ! 18:15〜 ※平日のみ

・19:00〜23:00までの番組 ※土日含む

※夜22時から放送の対象番組ではポイントが2倍貯まります!

■プレゼント内容

A賞:ガソリン100リットル分(ガソリンのギフト券)

B賞:おこめ券

※週によって対象番組は異なります。

※システム等のトラブル発生時や放送内容の変更等により予告無く本企画を中断、終了する場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post おこめ券をプレゼント!中京テレビ放送「家計応援プレゼントキャンペーン」 appeared first on Dtimes.