【Hyper Body ワットソン】12月 発売予定価格:15,800円

グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「Hyper Body ワットソン」を12月に発売する。価格は15,800円。予約受付期間は4月2日まで。

バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」に登場するレジェンド「ワットソン」がHyper Body仕様で登場。交換用表情パーツには、「微笑み顔」や「ウィンク顔」、「驚き顔」の3種類が用意されている。さらに、「Lスター」、「オルタネーター」、「電気エフェクト」、「ネッシーミニフィギュア」など、多彩なオプションパーツが同梱される。全高約150mm。

【商品仕様】

作品名:「Apex Legends」

仕様:プラスチック製 塗装済み可動フィギュア ノンスケール・専用台座付属・全高:約150mm

原型制作:YOU RAN

制作協力:死神、方知

メーカー:グッドスマイルアーツ上海

販売元:グッドスマイルカンパニー

(C)2024 Electronic Arts Inc. Apex Legends is a trademark of Electronic Arts Inc.