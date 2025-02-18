「Apex Legends」よりワットソンが「Hyper Body」でフィギュア化！ 12月発売
【Hyper Body ワットソン】
12月 発売予定
価格：15,800円
【商品仕様】
12月 発売予定
価格：15,800円
グッドスマイルアーツ上海は、フィギュア「Hyper Body ワットソン」を12月に発売する。価格は15,800円。予約受付期間は4月2日まで。
バトルロイヤルゲーム「Apex Legends」に登場するレジェンド「ワットソン」がHyper Body仕様で登場。交換用表情パーツには、「微笑み顔」や「ウィンク顔」、「驚き顔」の3種類が用意されている。さらに、「Lスター」、「オルタネーター」、「電気エフェクト」、「ネッシーミニフィギュア」など、多彩なオプションパーツが同梱される。全高約150mm。
【商品仕様】
作品名：「Apex Legends」
仕様：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア ノンスケール・専用台座付属・全高：約150mm
原型制作：YOU RAN
制作協力：死神、方知
メーカー：グッドスマイルアーツ上海
販売元：グッドスマイルカンパニー
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