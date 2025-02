勇進は、同社で養殖したブリのハツ(心臓)1袋、ホルモン(胃袋)1袋のお試しセットを2025年2月18日より販売中です。

勇進「ハツとホルモンのお試しセット」

価格 : 定価2,810円(税込・送料込)

グラム数 : 1袋200g

賞味期限 : -18度で60日間

※解凍後はなるべく当日中にお召し上がりください。

加熱調理であれば翌日以降でもお召し上がりいただけますが、血を多く含む部位なので変色や臭いが出てくる可能性があります。

「魚のハツやホルモンを食べたことがないのでいきなり沢山の個数をまとめて購入することに抵抗がある」という意見があり、商品化が決まりました。

