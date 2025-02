こんなかわいいアイテムがこの値段でいいの…？ファミマ限定新ブランド「hana by hince」全アイテムが公開

ファミリーマート と韓国メイクアップブランド「hince(ヒンス)」が共同開発した、新ブランド「hana by hince(ハナバイヒンス)」の全アイテムが公開。3月14日(金)より、全国のファミリーマートで順次販売が始まります。今回は、ついに解禁された商品ラインナップを一挙ご紹介!hinceの品質はそのままに、ファミリーマートでしか買えない要素も入ったアイテムを、ぜひチェックしてみて。

「hana by hince」の商品ラインナップがついに公開!若年層を中心に日本でも韓国コスメの人気が高まっているなか、ファミリーマートとの共同開発によって、hinceの姉妹ブランド「hana by hince(ハナバイヒンス)」が誕生します。hinceの品質はそのままに、手軽に試せる低価格帯・ミニサイズで、ベースメイクからポイントメイクまで全8種23品がラインナップ。hinceの象徴的なアイテムである、肌にツヤ感を与えるハイライトや、色持ちのいい洗練されたカラーのティントリップなど、質感の良さとトレンド感を活かしたアイテムが登場しますよ。リップは2つのテクスチャー&4カラーから選べるよ「ウォーターグラスティント」(税込990円)は、水分がスッと唇に溶け込む水膜ティント。くすみにくく、塗りたての発色が長持ちするといいます。ヒアルロン酸などのスキンケア成分も配合されているので、長時間つけていても乾燥しにくいのがうれしいですね。カラーは、01モモ・02ベリー・03モーヴ・04キャラメルの4色展開です。しっとりとした唇を保ちつつも、クリアなつやめきを叶えてくれる「シアーグラスリップスティック」(税込990円)。塗り重ねるたびにカラーが鮮やかになるテクスチャーで、自分だけの好みの発色にできちゃいます。カラーは、01モモ・02ベリー・03キャラメル・04ヘーゼルの4色展開。ころんとした丸みのあるパッケージにもきゅんとしてしまいそう。ハイライト&チークはバームタイプで高密着クリアな発色とほのかなキラキラが特徴の「シャインハイライターバーム」(税込990円)は、いつものメイクに新たなときめきを与えてくれそうな予感です。柔らかく溶けるようなテクスチャーなので、ピタッと密着してベースメイクを崩さずに使える優秀アイテム。カラーは、01シャンパン・02ロージーの2色展開です。透明感あふれる高発色なカラーで、ヘルシーな印象を演出できる「メルティンググロウチークバーム」(税込990円)。ベタつきにくい、しっとりとしたバームテクスチャーが、しっかりと頬に密着してくれますよ。カラーは、01モモ・02ベリー・03キャラメルの3色展開です。たった3色でトレンド感ある目元に!3色を組み合わせるだけで、あっという間にトレンド感あるアイメイクが完成する「トリプルアイパレット」(税込1450円)。チップやブラシを使わなくても、指でムラなくキレイに仕上がるテクスチャーなので、誰でも簡単に完成度の高いアイメイクができちゃいます。また、ミニサイズなので持ち運びに便利なのもうれしいポイント。カラーは、01モモ・02ベリー・03キャラメルの3色展開です。肌を自然に美しく見せるベースメイクアイテムクッションファンデ「レイヤーフィットクッション」(税込1780円)は、サッと塗るだけでなめらかに肌にフィットし、薄づきなのに気になるところをカバーしてくれるアイテムです。赤すぎず、黄色すぎないニュートラルなカラーと健康的なツヤ感で、理想のナチュラル肌を演出してくれそうな予感。カラーは、01アイボリー・02ナチュラルの2色展開。SPF50+/PA+++で、コンビニコスメでもしっかり紫外線対策できる実力の高さに驚きです。「ベールフィットUVトーンアップ」(税込1400円)は、華やかに肌トーンを明るくしてくれるアイテム。生クリームのように軽くなめらかなテクスチャーは塗りやすく、必要な油分を残しながらも、トーンアップした肌をキープしてくれます。カラーは、01ピーチアイボリー・02ソフトラベンダーの2色展開。SPF50+/PA++++で、こちらもしっかり紫外線をカットしてくれそうですね。指先を彩ってくれるネイルもマストチェック「ムードオンネイルポリッシュ」(税込680円)は、速乾機能でパパッと仕上げられて、時短コスメとしても重宝しそう。カラーは、01モモ・02ベリー・03アッシュブルーの3色。透明感のある、肌になじむ柔らかい色味なので、デイリー使いにもってこいです。※画像はイメージです。※店舗によって発売日や取り扱いが異なる場合があります。どのアイテムもかわいすぎない…?「hana by hince」のアイテムは、パッケージも、色味もかわいすぎて、これは争奪戦になる予感。発売してすぐは、お目当てのアイテムを買うのにファミリーマートを何軒もはしごすることになるかも…?価格も、1000円以下のものから、高くても2000円未満で買えちゃうお手頃感にもびっくり。気になるアイテムは見逃さないでくださいね。「hana by hince」公式Instagram@hanabyhince_official_jp参照元:株式会社ファミリーマート プレスリリース