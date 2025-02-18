£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¼ÒÄ¹¡Ö¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤È»£±Æ¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¡×
¡¡£¸¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¡×¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢Î¬¾Î¤¤å¡¼¤¹¤È¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì¡¡£È£Ï£Í£Å¡Ç£Ó¡¡Êª·ïÁ¯ÅÙ¹¤áÂâ¡¡½¢Ç¤¼°¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò£Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Ì£É£Æ£Õ£Ì£Ì¡¡£È£Ï£Í£Å¡Ç£Ó¡×¤Ï¡¢¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤·¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò´îÂåÂ¼¤ÎÌÚÂ¼À¶¼ÒÄ¹¤È£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¹¹ð¤ò£±£µÆü¤è¤ê½ç¼¡·Ç½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÊª·ïÁ¯ÅÙ¹¤áÂâ¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÌÚÂ¼»á¤È£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤ËÌ¾»É¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤È¤Î¹¹ð»£±Æ¤ò¡Ö¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤È»£±Æ¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ßàÍýÁÛ¤ÎÉô²°á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤Î¸Åß·Íý¼Ó¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ªÉô²°¡£¤¢¤È¡¢Æü¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤«¤â·ë¹½µ¤¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤È²óÅú¡£°ìÊý¤ÎÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¿²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÅú¤¨¤ò½Ò¤Ù¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²óàÁ¯ÅÙÈ´·²¤Î¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡Öº£¸å¤âÁ¯ÅÙÈ´·²¤ÇµïÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ò¹Í°Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ÎÇ®°Õ¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸«¤¿ÌÚÂ¼»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤«¤éÂÖÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¹ÔÆ°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÌÚÂ¼»á¤¬£Ã£Õ£Ô£É£Å¡¡£Ó£Ô£Ò£Å£Å£Ô¤ÈÆÃÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÈäÏª¡£ÌÚÂ¼»á¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤Ï¡Ä¤¢¤ó¤Þ¤ê³°¤Ë¤Ï¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Ç¤¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£