次期フォルダブルスマホ「motorola razr 60 ultra」が認証機関を通過!写真は現行のmotorola razr 50 ultra

アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:UAE)の電気通信・デジタル政府規制局(Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority:TDRA)は17日(現地時間)、Motorola Mobility(以下、Motorola)の未発表な次期フォルダブルスマートフォン(スマホ)「motorola razr 60 ultra(型番:XT2551-*)」(*は任意の数字)を2025年2月17日(月)付で認証したと案内しています。現地向け製品の型番は「XT2551-6」で、認証番号は「ER41678/25」。



Android Headlinesが掲載しているmotorola razr 60 ultraのレンダリング画像 Android Headlinesが掲載しているmotorola razr 60 ultraのレンダリング画像

これまでXT2551-*はインドの標準規格(Bureau of Indian Standards:BIS)でも「XT2551-5」が通過していましたが、TDRAでは製品名も公開されており、改めてXT2551-*がmotorola razr 60 ultraであることが確認されました。またベンチマークアプリ「Geekbench」にてmotorola razr 60 ultraの北米向けの同等機種となる「motorola razr ultra (2025)」の結果が掲載されており、スコアはCPUのシングルコアで2782、マルチコアで8457となっています。CPUは4.32GHzコア×2+3.53GHzコア×6とされており、最新のQualcomm製ハイエンド向けチップセット(SoC)「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」(以下、Snapdragon 8 Elite)と同様なものの、Snapdragon 8 EliteならMotherboardが「sun」となっているはずですが、motorola razr ultra (2025)では「leap」となっており、スコアもSnapdragon 8 Eliteを搭載した製品と比べて若干低くなっています。さらに前機種となる現行の「motorola razr 50 ultra」がSoCにQualcomm製「Snapdragon 8s Gen 3 Mobile Platform」を搭載していることなどからSoCには未発表なSnapdragon 8 Eliteの廉価版となる「Snapdragon 8s Elite Mobile Platform」が採用されるのではないかと予想されます。なお、GPU はSnapdragon 8 Eliteと同じ「Adreno 830」ですが、最大クロック数などが異なる場合があり、内蔵メモリー(RAM)は実行容量が10.92GBとなっているため、少なくとも12GBモデルが存在するようです。motorola razr 60 ultraおよびmotorola razr ultra (2025)はともにMotorolaが展開するフォルダブルスマホ「motorola razr」シリーズの次機種で、motorola razrシリーズは日本でも販売されており、昨年は上位モデルのmotorola razr 50 ultraがオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)が発売されたほか、標準モデルはソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向け「motorola razr 50s」に加え、新たにNTTドコモ向け「motorola razr 50d」も発売されました。一方、motorola razrシリーズはこれまでその年の後半に投入されてきましたが、今回のmotorola razr 60 ultraの認証時期はかなり早く、例えば、BISではmotorola razr 50 ultraと比べると3カ月ほど早くなっているため、例年よりもかなり早い時期に発売される可能性がありそうです。また海外メディア「Android Headlines」ではすでにmotorola razr 60 ultraのレンダリング画像をリークしており、このことからも発売時期が前倒しになりそうなのことが予想されます。なお、サブディスプレイはmotorola razr 50 ultraでほぼ最大化していたこともあり、レンダリング画像を見る限りはmotorola razr 60 ultraもサブディスプレイは同じく4インチ有機EL(pOLED)になりそうで、背面パネルも引き続いてフェイクレザー仕様になり、本体色は少なくともダークグリーンがラインナップされるようです。日本でも発売される可能性は高いだけにmotorola razr 60 ultraの正式発表は楽しみなところです。

記事執筆:memn0ck

