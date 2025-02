自閉症は対人関係に困難を抱える発達障害として知られていますが、他の人のボディランゲージや表情をまねる運動機能にも関連しており、これがコミュニケーション障害の原因にもなっていることがわかりつつあります。この知見を応用し、ダンスゲームを楽しむ子どもの動作をトレースすることで、高い精度で自閉症を識別する技術に関する論文が発表されました。Evaluating Computerised Assessment of Motor Imitation (CAMI) for identifying autism-specific difficulties not observed for attention-deficit hyperactivity disorder or neurotypical development | The British Journal of Psychiatry | Cambridge Core

Innovative one-minute video game boasts 80% success rate in diagnosing autism | Nottingham Trent Universityhttps://www.ntu.ac.uk/about-us/news/news-articles/2025/01/one-minute-video-game-to-diagnose-autismイギリスにあるノッティンガム・トレント大学と、アメリカのケネディ・クリーガー研究所の研究チームが共同開発した「コンピューターによる運動模倣評価(CAMI)」は、動作追跡技術を使って子どもの運動模倣スキルの観察し、高精度で自閉症を識別するツールです。実際に子どもがCAMIで遊んでいる様子は、以下から見ることができます。Computerized Assessment of Motor Imitation (CAMI) in action. - YouTubeテレビ画面にはダンスのような動きをしているアバターが映っており、子どもがその動きをまねして手足を動かしています。その子どもの動きを、モニターの上と子どもの後ろにあるKinectセンサーで記録して解析するというのが、CAMIの基本原理です。自閉症は、早期診断と効果的な介入により本人の生活の質を向上させることが可能ですが、診断には時間と高度な専門知識が必要で、信頼性と費用対効果が高い検査法の確立は不十分なのが現状です。特に、しばしば併発することがある注意欠如多動症(ADHD)との識別は専門の臨床医にさえ困難だといわれています。コミュニケーション障害を重視していた従来の診断アプローチではなく、自閉症者が人の動作を模倣しようとする際に発生する困難に着目した研究チームは、コンピュータービジョン技術を使用し、子どもの動きを制限するウェアラブルデバイスや手動でのデータ入力なしで子どもの自閉症を診断できるゲームツールのCAMIを開発しました。CAMIの精度をテストするため、研究チームは年齢が7〜13歳の、「ADHDだが非自閉症」「自閉症かつADHD」「自閉症だが非ADHD」「定型発達」の4つのグループの子ども183人を集め、テレビに映ったアバターの動きを1分間まねするよう指示して、その動作をCAMIで測定しました。このテストの結果、CAMIは自閉症の子どもと定型発達の子どもを80%の精度で正しく識別できることがわかりました。さらに重要な事に、CAMIは自閉症とADHDも70%の精度で見分けられました。ノッティンガム・トレント大学心理学部の研究者で、論文の主任著者のBahar Tunçgenç氏は「CAMIの魅力はそのシンプルさです。ビデオゲームは子どもたちに大人気なので、CAMIを使えば子どもたちにとっては楽しく、臨床医にとっては解釈しやすい結果を速やかに得ることができます。私の希望は、やがてCAMIがあらゆる臨床現場で使われるようになることです」と話しました。