「憧れの異世界。」をブランドに掲げるハウステンボスに、「ミッフィー」誕生70周年のアニバーサリーイヤーを記念したオリジナルグッズが仲間入り。

春の陽気に包まれるハウステンボスを、かわいい「ミッフィー」とともに楽しめるグッズが多数ラインナップされます☆

ハウステンボス「ミッフィー」誕生70周年アニバーサリーイヤー記念オリジナルグッズ

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスに「ミッフィー」誕生70周年のアニバーサリーイヤーを記念したオリジナルグッズが登場。

定番のぬいぐるみや身につけグッズだけでなく、ステーショナリーや食器なども登場し、さまざまなシーンで「ミッフィー」を楽しむことができます。

ヨーロッパの街並みの中で“春らしい絶景エンターテインメント”が一日中楽しめるイベントが期間限定で開催される「ハウステンボス」

さらにヨーロッパの街並みの中に色とりどりのチューリップが咲き誇る「100万本のチューリップ祭」なども実施される予定です。

ハウステンボスの春イベントを「ミッフィー」と一緒に楽しめるグッズを紹介していきます☆

キングダムフラワーミッフィー 各種

画像提供:ハウステンボス

ピンクを基調とした「キングダムフラワーミッフィー」シリーズ。

ハウステンボスのお花とお城をイメージした春らしいデザインが使用されています。

画像提供:ハウステンボス

「キングダムフラワーミッフィー」のポイントは、耳にあしらわれた王冠。

ぬいぐるみカチューシャやぬいぐるみクリップなど、様々なグッズから選ぶことができます。

キングダムフラワーミッフィー ステーショナリー各種

画像提供:ハウステンボス

「キングダムフラワーミッフィー」のアートを使用したステーショナリーも多数ラインナップ。

新入学シーズンにぴったりなクリアファイルやボールペン、メモなどが展開されます。

バッグやリュックのアクセントにぴったりなピンバッジも登場予定です。

ロイヤルフラワーナインチェ 各種

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスらしいお花とオランダの伝統的な模様をイメージした「ロイヤルフラワーナインチェ」シリーズ。

民族衣装を着てお花を持つ「ミッフィー」がデザインされています。

季節の花々が咲き誇る春のハウステンボスの散策に一緒に連れていきたいかわいさです☆

ロイヤルフラワーナインチェ 食器各種

画像提供:ハウステンボス

ハウステンボスでの思い出を自宅でも楽しむことができる「ロイヤルフラワーナインチェ」デザインの食器が登場。

「ミッフィー」のお顔がワンポイントであしらわれたマグカップやプレート、ボウル、コースターなどがラインナップされます。

シンプルなカラーとデザインに仕上げられた、世代を問わず愛用できるグッズばかりです。

「ミッフィー」誕生70周年のアニバーサリーイヤーにふさわしい、ハウステンボスオリジナルグッズ。

ハウステンボスにて販売される、「ミッフィー」誕生70周年アニバーサリーイヤー記念オリジナルグッズの紹介でした☆

ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!ハウステンボス「2025年春イベント」まとめ ミッフィーのパレードや花火と噴水の絶景ナイトショー!ハウステンボス「2025年春イベント」まとめ 続きを見る

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 誕生70周年アニバーサリーイヤーをお祝い!ハウステンボス「ミッフィー」オリジナルグッズ appeared first on Dtimes.