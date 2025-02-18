¥à¥Á¥à¥Á·ÏÃ¦µÑà»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëá¤Îà6¥Ñ¥Ã¥¯Ê¢¶ÚáÈþ¥Ü¥Ç¥£¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÊ¢¶Ú¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé¡×
¡¡àÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¹â¶¶ÑÛ(34)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶Ú¥È¥ì¤ÎÀ®²ÌÃå¼Â¤Ë
¡¡¡ÖÄ«¥È¥ìÇÉ¤Ç¤¹¡£1Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä«¥È¥ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é»Ñ¤Ç³ä¤ì¤¿à6¥Ñ¥Ã¥¯á¤ËÉâ¤½Ð¤¿Ê¢¶Ú¤òÈäÏª¡£¶Ú¥È¥ì¤Ç¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÈþ¥Ü¥Ç¥£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¾ìÌÜ»Ø¤¹
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡ÖÄ«¥È¥ì¤¹¤ë¤È²÷Å¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¸«»ö¡ªÊ¢¶Ú¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï2014Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£15Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯2015¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½µ´©¥Ý¥¹¥È(¾®³Ø´Û)¤ÈNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó(Æ±)¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿21Ç¯¤Î¡ÖÎáÏÂ¤Î»°½½Ï©¥°¥é¥É¥ëÁíÁªµó¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥à¥Á¥à¥Á·Ï¤«¤é¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤Ç17¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£