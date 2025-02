モデルで女優のすみれ(34)が、2022年10月に亡くなった、母で女優の松原千明さんの誕生日である18日、自身のインスタグラムに松原さんとのツーショット写真を公開した。

すみれは「Happy Birthday Momma」と書き出し、松原さんの和装姿や食事中の写真などをアップ。「Wish you were here Love you forever and ever (ここにあなたがいてくれたらいいのに いつまでも愛している)」とつづった。

ストーリーズには、泣くすみれを松原さんが抱きしめるショットとともに、「ずっとずっと愛してるよママ」とメッセージ。

大黒摩季の楽曲「あぁ」の画面のスクリーンショットも投稿し「ママが大好きだった曲。またいつか一緒に歌おうね」と記している。

※写真は資料