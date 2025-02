常温で持ち運びができる！こんにゃくパーク『スティックシャーベット』

こんにゃくパークは、こんにゃくパーク内で2024年5月よりテスト販売していた、冷凍品なのに「常温で持ち運び、常温で売れる」『スティックシャーベット』を2025年3月1日より全国販売します。

こんにゃくパーク『スティックシャーベット』

・長野シャインマスカット

・山梨ぶどう

・福岡あまおう苺

・青森りんご

・沖縄パイン

・宮崎マンゴー

特徴 :常温で購入し、家で凍らせて食べる

容量 :12個入り

価格 :432円(税込)

賞味期限:1年(常温)

冷凍輸送を必要とせず、店頭では常温で販売、常温で持ち運びができる『スティックシャーベット』は、購入後に消費者が自宅で凍らせて完了させる仕組みを作ることで、物流コストの削減や食品ロスの軽減を実現した商品です。

味は長野シャインマスカット、山梨ぶどう、福岡あまおう苺、青森りんご、沖縄パイン、宮崎マンゴーの全6種類です。

■『スティックシャーベット』について

出荷から店頭販売まで常温帯にすることで物流コストを削減し、消費者が食べたい分だけ自宅で冷凍できる仕組みにより、食品ロスの軽減にも寄与する商品です。

■こんにゃくパークについて

2014年4月26日に前身のこんにゃく博物館から拡大オープンしたこんにゃくのテーマパークこんにゃくパークは、2021年 文化庁の「食文化ミュージアム」に認定され、2024年7月24日には来園者数700万人を達成、年間100万人が来園しています。

また、2024年4月26日には開園10周年を迎えました。

10周年を機に、こんにゃくソフトクリームカフェを新設。

園内には足湯、群馬県で一番小さな観覧車りとるふらわぁのほか、小型アトラクションを充実させています。

フーズマーケットでは旬の野菜やフルーツも充実しています。

お子様からご高齢の方までリラックスして楽しめる、おでかけスポットです。

