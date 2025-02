梅見にぴったりの限定菓子や限定メニュー！寿長生の郷「花の宴 梅まつり2025」

「寿長生の郷(すないのさと)」は、「花の宴 梅まつり2025」を2025年2月22日(土)〜3月20日(木・祝)の日程で開催します。

寿長生の郷「花の宴 梅まつり2025」

【場所】 滋賀県大津市大石龍門4-2-1 叶 匠壽庵 寿長生の郷

【期間】 2月22日(土)〜3月20日(木・祝) ※水曜日定休

【時間】 10:00〜17:00 ※施設ごとに営業時間は異なります

【お問い合せ窓口】 077-546-3131(寿長生の郷 菓子売場)

【駐車場】 期間中は自家用車1台につき駐車料金1,000円

※但し苑内で使用できる1,000円分の金券と交換

「寿長生の郷(すないのさと)」は、1985年の開苑から2025年で40周年を迎えます。

この寿長生の郷では開苑当初より菓子原料として育てる城州白の開花に合わせ、毎年好評の「花の宴 梅まつり2025」を2025年2月22日(土)〜3月20日(木・祝)の日程で開催します。

期間中は開苑40周年を記念した催しに加え、梅見にぴったりの限定菓子や限定メニューを販売。

約700本の梅花が香る里山にて麗らかな春のひとときを楽しめます。

■40周年を記念した限定イベントや限定商品

<目玉イベント(1)キーワードを集めて記念品をゲット「郷の種明かし」>

四季折々の山野草が咲く「野の花観音径」には、大地への祈りと感謝を込め、花の名前が付けられた35体の観音様が据えられています。

この企画では、寿長生の郷で大切にされてきた野の花観音を巡り、4か所に設置された二次元コードを読み取ることで表示されるすべてのキーワードを集めた方に、記念品として樹木の種子をお渡しします。

【日程】梅まつり期間中全日

【参加】無料

散策道に佇む野の花観音

景品として樹木の種子をお渡し

<目玉イベント(2)植樹体験「未来への贈り物」>

お客様と共に梅・モミジ等を植樹するイベント。

2023年に「生物多様性の保全が図られている区域」として環境省が定める自然共生サイトに認定された寿長生の郷の、未来へ向けた里山づくりを一緒に体験出来ます。

【日程】3月2日(日)梅/3月9日(日)・16日(日)モミジ・ケヤキなど

【時間】各回14:00開始

【定員】各回15名(予約先着順)

【参加】無料

植樹から学ぶ里山づくり

<特別企画展「未来に繋ぐ」>

40周年を迎えた寿長生の郷と叶 匠壽庵の68年分の歴史を振り返る展示会を開催します。

これまでの道のりを過去の写真とともに載せた年表コーナーや、懐かしの展示物、さらに一般公開初となる秘蔵品の数々を見ることができます。

【日程】梅まつり期間中全日

【場所】イベント会場

【入場】無料

<限定菓子・メニューの一部ラインナップ>

●すない焼き(税込550円/場所:総合案内所(古民家)※イートイン)

寿長生の郷開苑当時、手焼きでつくられていた焼きまんじゅうが40年ぶりに復活します。

地元・滋賀県産小麦粉と丹波大納言小豆のこし餡。

変わらず手焼きにこだわった素朴な菓子です。

すない焼き

●梅大福(税込540円/菓子売場)

蜜漬けした城州白の梅を贅沢に丸ごと一粒包んだ、毎年大人気の逸品。

梅大福

●紅白薯蕷饅頭(税込864円/菓子売場)

日頃の感謝を込めて、歓び事にふさわしい紅白の薯蕷饅頭を土日祝日限定で販売します。

寿長生の郷産つくね芋使用。

紅白薯蕷饅頭

■菓子原料となる梅「城州白(じょうしゅうはく)」

叶 匠壽庵は1985年より6万3千坪(208,264.46m2)の寿長生の郷の里山で、観賞用や交配用も含めた梅の木を紅白合わせ現在9品種約700植えています。

最も本数が多い「城州白」という品種は、ほとんどが京都府南部に位置する城陽市の青谷地区でのみ栽培される希少種であり、寿長生の郷では毎年2月下旬から3月上旬にかけ真っ白な花弁が梅林を埋め尽くします。

この城州白の実は毎年6月の収穫後に自社の梅蔵でお菓子に使う梅酒へと加工され、人気銘菓である「標野」などの原料となります。

【梅林面積】 4,144.25坪(13,700m2)

【うち城州白の敷地面積】4,053.50坪(13,400m2)

<城州白の開花予想>

2024年は暖冬の影響で例年よりも大幅に早く開花から満開までを迎えましたが、2025年は例年通りもしくは多少遅れて2月下旬に開花・3月上旬に見頃となる予想です。

【開花】2月下旬(2024年は2月7日)

【満開】3月上旬(2024年は2月22日)

※開花時期はあくまで予想日です。

気温の高低差や天候などにより変動します。

<栽培している梅9品種>

【白梅】城州白・露茜・小梅・青軸・翠香

【紅梅】紅千鳥・鹿児島紅・大盃・道知辺

※梅の木が多い順に記載(観賞用含む)

3月上旬 城州白の見頃の様子

1年を通して使用する寿長生の郷開苑40周年記念ロゴ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 梅見にぴったりの限定菓子や限定メニュー!寿長生の郷「花の宴 梅まつり2025」 appeared first on Dtimes.