nana’s green teaに、桜・抹茶・ヨーグルト、爽やかに桜を楽しむ新感覚春色スイーツが登場。

ヨーグルトの酸味で桜と抹茶を引き立てる「桜と抹茶のヨーグルトパフェ」と「桜と抹茶の春色ラッシー」が期間限定で販売されています☆

nana’s green tea「桜と抹茶のヨーグルトパフェ/桜と抹茶の春色ラッシー」

発売日:2025年2月15日(土)※無くなり次第終了

テイクアウト:可

販売店舗:全国のnana’s green tea店舗

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります

スイーツの街“自由が丘”で2001年に誕生したカフェブランド「nana’s green tea」

抹茶をはじめとした、日本が有する食文化・食材、茶の湯の文化、その精神などの伝統メニューが楽しめるカフェです。

そんなnana’s green teaにて、ヨーグルトの酸味で桜と抹茶を引き立てるパフェとドリンクが期間限定で発売されています☆

桜と抹茶のヨーグルトパフェ

価格:1,350円(税込)

春の訪れを感じる「桜」に「抹茶」と「ヨーグルト」を合わせた新感覚の春パフェが誕生。

桜の花びらがきらめくジュレや塩気の効いた桜アイスに、ほろ苦い抹茶ゼリーと濃厚な抹茶ガトーショコラが贅沢にトッピングされています。

ヨーグルトクリームのさっぱりとした酸味が抹茶や桜の風味を引き立て、最後の一口まで飽きずに楽しめるグラスデザートです。

桜と抹茶の春色ラッシー

サイズ・価格:※ICEDのみ

Mサイズ 650円(税込)/Lサイズ 750円(税込)

桜あんの優しい甘みに、抹茶のきりっとした渋み、ヨーグルトのほどよい酸味が合わさった新感覚のラッシー。

ほんのり桜色のラッシーには桜の葉の塩漬けを練り込んだ桜あんを使用し、甘さの中にもさっぱりとした味わいが感じられるように仕上げられています。

ところどころで感じる抹茶ゼリーの食感が楽しい1品です。 ​

桜・抹茶・ヨーグルト、爽やかに桜を楽しむ新感覚春色スイーツ。

nana’s green teaにて2025年2月15日より販売されている「桜と抹茶のヨーグルトパフェ」と「桜と抹茶の春色ラッシー」の紹介でした☆

筍や菜の花を使った春メニュー!nana's green tea「桜としらすのとろとろオムライス/あんかけうどん」 筍や菜の花を使った春メニュー!nana's green tea「桜としらすのとろとろオムライス/あんかけうどん」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 爽やかに桜を楽しむスイーツ!nana's green tea「桜と抹茶のヨーグルトパフェ/春色ラッシー」 appeared first on Dtimes.