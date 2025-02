敏感肌の花粉症対策に！ナチュラムーン『オーガニックコットンマスク』

「ナチュラムーン」は、肌面にオーガニックコットン生地を採用した使い捨ての『オーガニックコットンマスク(7枚入/30枚入)』のパッケージをリニューアルします。

ナチュラムーン『オーガニックコットンマスク』

ブランド名: NaturaMoon(ナチュラムーン)

容量 : [ふつうサイズ]7枚入/大容量30枚入

価格(税込): 7枚入(1,045円)/大容量30枚入(4,378円)

原産国 : 日本

発売日 : 流通商品との自然切り替え

今回のリニューアルを機に、7枚入の外装袋に開け閉めをしやすいジッパーを採用することで、より使いやすいパッケージになりました。

また、リピーター様に好評の大容量30枚入も、衛生的に保管できるよう外装箱内に新たに内袋を採用しました。

新パッケージは流通商品との自然切り替えとなりますので、店舗によっては現時点でも旧パッケージでの販売を行っています。

新旧のパッケージで、製品仕様に違いはありません。

■ポイント1:ふんわりやさしい肌触り

内側の肌に直接あたる生地には、オーガニックコットン100%の不織布を採用。

毎日、長時間着用するものだからこそ、肌へのやさしさにとことんこだわっています。

コットンならではのやさしい肌触りが、敏感肌の方に好評です。

※外側の生地および耳ゴムは、オーガニックコットンではありません

■ポイント2:ウイルス・花粉をブロック

ナチュラムーンのマスクは、JIS規格(JIS T9001)に適合しています。

医療機関でも使用されるサージカルマスクと同水準のフィルターを採用しており、ウイルスを含む飛沫や花粉をしっかりブロックします。

■ポイント3:顔のサイドまで覆うフルカバー

口元だけでなく頬の中間あたりまで覆うフルカバータイプ。

肌への密着度が高く、サイドからのウイルス、花粉の侵入も防ぎます。

■ポイント4:耳が痛くなりにくい

耳への負担を考慮し、幅広で平らな耳ゴムを採用。

柔らかく凹凸のない耳ゴムは食い込むことなく、耳が痛くなりにくい仕様です。

耳ゴムの接着面を外側にすることにより、マスク内側は余計な段差がない完全にフラット状態に。

オーガニックコットンの心地よい生地が口元に全体に広がり、長時間着用してもかぶれることなく快適に過ごせます。

■オーガニックコットンへのこだわり ―SDGsの実現をめざす―

製品開発を行うにあたり、SDGsの実現をめざした『人と環境にやさしいサステナブルな製品』づくりも強く意識しました。

製品の肌面の生地にこだわり、無農薬で生産されたオーガニックコットンを採用しています。

オーガニックコットンは生産過程において農薬を使わないため、農薬による生産者への身体負担、土壌環境への負荷がありません。

[ふつうサイズ]30枚入

