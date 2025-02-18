◆練習試合 巨人４x―３ＤｅＮＡ（１８日・那覇）

巨人は１８日、ＤｅＮＡと練習試合を行い、秋広優人がサヨナラ本塁打を放った。７回に２５年のチーム対外試合１号となる右越え２ランを放ち同点に追いつくと、９回１死から２打席連発となるソロを右越えにたたき込んだ。先発は日本ハムから現役ドラフトで加入した田中瑛斗だったが２回３失点で降板、２番手で登板した赤星優志が３回無失点の好投を見せた。中山礼都は５回に対外試合２戦連続となる適時打を放った。

Ｄｅ０３０ ０００ ０００ ｜３

巨 ０００ ０１０ ２０１Ｘ｜４

【巨人スタメン】

１（二）中山、２（左）萩尾、３（指）ヘルナンデス、４（右）岡田、５（中）オコエ、６（三）荒巻、７（捕）岸田、８（一）秋広、９（遊）門脇 ▽投手＝田中瑛

【ＤｅＮＡスタメン】

１（中）桑原、２（指）梶原、３（二）加藤、４（左）佐野、５（捕）戸柱、６（右）度会、７（一）井上、８（三）柴田、９（遊）森敬 ▽投手＝庄司

◇１回【Ｄ０、巨０】

１回表 Ｐ田中瑛

桑原 遊ゴロ、梶原 中飛、加藤 右飛

１回裏 Ｐ庄司

中山 投ゴロ、萩尾 三ゴロ、ヘルナンデス 見三振

◇２回【Ｄ３、巨０】

２回表 Ｐ田中瑛

佐野 中前安打、戸柱 右前安打、度会 右前タイムリー→無死一、三塁、井上 中飛、柴田 四球、森敬 右前２点タイムリー→一二塁間で走塁死、２死三塁、桑原 遊ゴロ

２回裏 Ｐ庄司

岡田 二ゴロ、オコエ 右前安打、荒巻 遊飛、岸田 左前安打→２死一、三塁、秋広 二直

◇３回【Ｄ０、巨０】

３回表 Ｐ赤星に交代、先発田中瑛は２回３失点

梶原 空三振、加藤 投ゴロ→一塁悪送球で二塁へ、佐野 左飛→加藤タッチアップで三塁へ、戸柱 中飛

３回裏 Ｐ庄司

門脇 左飛、中山 右飛、萩尾 右飛

◇４回【Ｄ０、巨０】

４回表 Ｐ赤星

度会 左前安打、井上 右前安打、柴田 見三振、森敬 空三振、蝦名 一ゴロ

４回裏 Ｐ 石田裕に交代

ヘルナンデス 二直、岡田 右飛、オコエ 四球、荒巻 二直

◇５回【Ｄ０、巨１】

５回表 Ｐ赤星

梶原 左飛、加藤 遊ゴロ、東妻 遊ゴロ

５回裏 Ｐ石田裕

岸田 左飛、秋広 二邪飛、門脇 右翼線二塁打、中山 左前タイムリー→二塁で走塁死

◇６回【Ｄ０、巨０】

６回表 Ｐ石川に交代、赤星は３回無失点、セカンド中山に代わり泉口、レフト萩尾に代わり佐々木、ライト岡田に代わり浅野

松尾 三ゴロ、度会 見三振、井上 空三振

６回裏 Ｐ石田裕

佐々木 見三振、ヘルナンデスに代打大城卓 見三振、浅野 中前安打、オコエ 遊ゴロ

◇７回【Ｄ０、巨２】

７回表 Ｐ石川

京田 一ゴロ、森敬 遊ゴロ、蝦名 投ゴロ

７回裏 Ｐ松本凌に交代

荒巻 右飛、岸田に代打山瀬 左前安打、秋広 ライトに同点ツーランホームラン、門脇 中飛、泉口 投ゴロ

◇８回【Ｄ０、巨０】

８回表 Ｐ京本に交代、石川は2回無失点、捕手山瀬

九鬼 遊ゴロ、加藤 右邪飛、東妻 左前安打、松尾 中飛

８回裏 Ｐ笠谷に交代

佐々木 空三振、大城卓 三塁強襲二塁打→代走萩尾※特別ルールで再出場、浅野 四球、オコエ 四球で満塁、荒巻 二直、浅野戻れず併殺

◇９回【Ｄ０、巨１】

９回表 Ｐ京本

度会 遊ゴロ、井上 右越え二塁打、京田 空三振、森敬 見三振

９回裏 Ｐ浜地

山瀬 空三振、秋広 ２打席連発サヨナラホームラン

試合終了