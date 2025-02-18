９回１死、右越えにサヨナラソロ本塁打を放つ秋広優人（カメラ中島　傑）

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◆練習試合　巨人４x―３ＤｅＮＡ（１８日・那覇）

　巨人は１８日、ＤｅＮＡと練習試合を行い、秋広優人がサヨナラ本塁打を放った。７回に２５年のチーム対外試合１号となる右越え２ランを放ち同点に追いつくと、９回１死から２打席連発となるソロを右越えにたたき込んだ。先発は日本ハムから現役ドラフトで加入した田中瑛斗だったが２回３失点で降板、２番手で登板した赤星優志が３回無失点の好投を見せた。中山礼都は５回に対外試合２戦連続となる適時打を放った。

Ｄｅ０３０　０００　０００　｜３

巨　０００　０１０　２０１Ｘ｜４

【巨人スタメン】

１（二）中山、２（左）萩尾、３（指）ヘルナンデス、４（右）岡田、５（中）オコエ、６（三）荒巻、７（捕）岸田、８（一）秋広、９（遊）門脇　▽投手＝田中瑛

【ＤｅＮＡスタメン】

１（中）桑原、２（指）梶原、３（二）加藤、４（左）佐野、５（捕）戸柱、６（右）度会、７（一）井上、８（三）柴田、９（遊）森敬　▽投手＝庄司

◇１回【Ｄ０、巨０】

１回表　Ｐ田中瑛

桑原　遊ゴロ、梶原　中飛、加藤　右飛

１回裏　Ｐ庄司

中山　投ゴロ、萩尾　三ゴロ、ヘルナンデス　見三振

◇２回【Ｄ３、巨０】

２回表　Ｐ田中瑛

佐野　中前安打、戸柱　右前安打、度会　右前タイムリー→無死一、三塁、井上　中飛、柴田　四球、森敬　右前２点タイムリー→一二塁間で走塁死、２死三塁、桑原　遊ゴロ

２回裏　Ｐ庄司

岡田　二ゴロ、オコエ　右前安打、荒巻　遊飛、岸田　左前安打→２死一、三塁、秋広　二直

◇３回【Ｄ０、巨０】

３回表　Ｐ赤星に交代、先発田中瑛は２回３失点

梶原　空三振、加藤　投ゴロ→一塁悪送球で二塁へ、佐野　左飛→加藤タッチアップで三塁へ、戸柱　中飛

３回裏　Ｐ庄司

門脇　左飛、中山　右飛、萩尾　右飛

◇４回【Ｄ０、巨０】

４回表　Ｐ赤星

度会　左前安打、井上　右前安打、柴田　見三振、森敬　空三振、蝦名　一ゴロ

４回裏　Ｐ 石田裕に交代

ヘルナンデス　二直、岡田　右飛、オコエ　四球、荒巻　二直

◇５回【Ｄ０、巨１】

５回表　Ｐ赤星

梶原　左飛、加藤　遊ゴロ、東妻　遊ゴロ

５回裏　Ｐ石田裕

岸田　左飛、秋広　二邪飛、門脇　右翼線二塁打、中山　左前タイムリー→二塁で走塁死

◇６回【Ｄ０、巨０】

６回表　Ｐ石川に交代、赤星は３回無失点、セカンド中山に代わり泉口、レフト萩尾に代わり佐々木、ライト岡田に代わり浅野

松尾　三ゴロ、度会　見三振、井上　空三振

６回裏　Ｐ石田裕

佐々木　見三振、ヘルナンデスに代打大城卓　見三振、浅野　中前安打、オコエ　遊ゴロ

◇７回【Ｄ０、巨２】

７回表　Ｐ石川

京田　一ゴロ、森敬　遊ゴロ、蝦名　投ゴロ

７回裏　Ｐ松本凌に交代

荒巻　右飛、岸田に代打山瀬　 左前安打、秋広　ライトに同点ツーランホームラン、門脇　中飛、泉口　投ゴロ

◇８回【Ｄ０、巨０】

８回表　Ｐ京本に交代、石川は2回無失点、捕手山瀬

九鬼　遊ゴロ、加藤　右邪飛、東妻　左前安打、松尾　中飛

８回裏　Ｐ笠谷に交代

佐々木　空三振、大城卓　三塁強襲二塁打→代走萩尾※特別ルールで再出場、浅野　四球、オコエ　四球で満塁、荒巻　二直、浅野戻れず併殺

◇９回【Ｄ０、巨１】

９回表　Ｐ京本

度会　遊ゴロ、井上　右越え二塁打、京田　空三振、森敬　見三振

９回裏　Ｐ浜地

山瀬　空三振、秋広　２打席連発サヨナラホームラン

試合終了