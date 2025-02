写真愛好家と地域をつなぐ！静岡県焼津市／camell「写真の街・焼津」プロジェクト

2025年、静岡県焼津市が写真愛好家と地域をつなぐ「写真の街・焼津」プロジェクトを本格始動。

2025年、静岡県焼津市が写真愛好家と地域をつなぐ「写真の街・焼津」プロジェクトを本格始動します。

カメラ女子コミュニティ「camell(カメル)」(運営:東京都江東区、代表取締役:鈴木 海月)と焼津市が連携し、撮影者と地元住民がともに心地よく過ごせる街づくりを推進しています。

【撮影マナーを重視した新しい取り組み】

「写真の街・焼津」プロジェクトは、ただのフォトスポット開発ではなく、撮る人と撮られる人の双方に配慮した環境整備が特徴です。

●POPやステッカーで撮影可否を明確に表示

●撮影マナーの周知活動

●撮影スポットの明確化と案内 など

特にカメラを趣味とする観光客の方々が安心してカメラ旅(撮影)を楽しめる環境を整えることで、地域の魅力を引き出しながら、地元事業者との共生を実現します。

屋外用のステッカー

【新しい写真×観光モデル】

このプロジェクトでは、期間限定で格安レンタルカメラやカメラリュックの貸し出しを実施。

さらに市内のモデルルートを作成し、2025年1月25日にはカメラ女子合計20名を集めたモニターツアーを開催。

今後はバスツアー販売に向けて準備を進めていきます。

また、周遊マップや観光PRサイトも公開し、全国の写真好きに向けて焼津の魅力を発信していきます。

頭につけるフォトアイテムはレンタル品

