相続登記などのアドバイス！岐阜県司法書士会「司法書士による相続に関する無料相談」

岐阜県司法書士会では、毎年2月の1か月間を「相続登記はお済みですか月間」と定め、下記のとおり、無料相談を実施します。

岐阜県司法書士会「司法書士による相続に関する無料相談」

◆名称 :「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談

◆相談料 :無料

◆期間及び場所:令和7年2月1日(土)〜2月28日(金)

岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)

相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に応じ、適切なアドバイスを行います。

【法人概要】

岐阜県司法書士会

所在地: 〒500-8114 岐阜県岐阜市金竜町5丁目10番地1

設立 : 昭和42年12月15日

会員数: 327名(令和7年2月7日時点)/法人会員 11法人

目的 : 岐阜県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、

その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

