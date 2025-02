地下に眠る美術品をイメージ！バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流 柱の男たちアンティーク風ミラー」

バンプレストブランドから、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より、「ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流 柱の男たちアンティーク風ミラー」がアミューズメント専用景品として2025年7月より順次登場します。

バンプレスト「ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流 柱の男たちアンティーク風ミラー」

・投入時期 :2025年7月登場予定

・種類 :全1種

・商品サイズ:約22cm

・販売ルート: アミューズメント専用景品

全国のアミューズメント施設

※お取り扱いのない店舗もあります

・発売元 : BANDAI SPIRITS

■商品特長

「目覚めたまえッ!わが主人(あるじ)たちよ」

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』に登場する、3人の“柱の男”──。

2000年の眠りから復活する前のワムウ、エシディシ、カーズが、アンティーク風ミラーになって登場します。

本商品は、オープニング映像にも登場する岩石の状態の“柱の男”たちを、アンティーク風ミラーに仕立てたアイテムです。

ワムウ、エシディシ、カーズの神々しい容貌ッ、強靭な肉体ッ、そしてユニークなポージングをそのまま再現されています。

彼らを囲う装飾や、ミラー正面の持ち手などは、岩石の模様とコロッセオの地下に眠る美術品をイメージして造形。

経年劣化した風合いも表現し、太古の文明人が遺した芸術的なデザインを、お手元でじっくりと鑑賞できます。

大きさは持ち手を含めて約22cm。

どっしりとした感触も、彼らの存在感を連想させます。

非常にレアな“柱の男”たちの立体化アイテムをじっくり鑑賞いただくのはもちろん、インテリアとしてディスプレイしたり、鏡の前で彼らのポーズを真似してみたりと楽しみ方もさまざまです。

しかし、なぜ鏡なのか。

鏡は太陽光を反射します。

もう1人の“柱の男”サンタナが、井戸の水に反射した太陽光を浴びて再び石化したように、鏡は“柱の男”の弱点である太陽光を集めることができるのです。

彼らの弱点と表裏一体のアイテム。

“柱の男”たちが太陽光を克服して完全なる生き物になるのか、それとも“柱の男”たちを止めて彼らの野望を阻止できるのか。

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

※掲載内容は予告なく変更になる場合があります。

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※お取り扱いのない店舗、登場時期の異なる店舗もあります。

※商品はなくなり次第終了となります。

※登場時期は予告なく変更になる場合があります。

