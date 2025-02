阿部寛×錦戸亮、映画『ショウタイムセブン』対談インタビュー映像公開！〇×ゲームでふたりの本性も明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕、顔が濃いと言われるんですけど、阿部さん観たときにボロ負けや!って思いました」(錦戸亮)

映画『ショウタイムセブン』の大ヒットを記念して、本作で初共演を果たした阿部寛と錦戸亮が公開後にしか明かせない撮影裏話をたっぷりと語る対談インタビュー映像が解禁となった。

阿部寛が40年のキャリアの中で初のキャスター役に挑んだ映画『ショウタイムセブン』。錦戸亮演じる爆破犯との命懸けの生放送をリアルタイム進行で緊迫感と臨場感をそのままスクリーンに焼き付けた今作に「阿部寛と錦戸亮の対峙シーンすごい」「阿部寛VSテロ犯、ラストが衝撃すぎる」と、映画を観た観客から多くの声が寄せられ、大ヒット上映中だ。

お互いの印象について、阿部は「すごくミステリアスで、普通の方がしないような芝居をされるし、たくさんの可能性をお芝居の面でももってらっしゃる方だなと思っていました。新鮮で初めての経験だったのでうれしかったです」と錦戸を手放しで称賛。錦戸は「全方位に考えながら(芝居を)やっているというのはすごいなと思いました」と現場での阿部の立ち振る舞いに驚いたそうで、「僕は現場に行ってセリフを言ったら帰るだけなので(笑)」と微笑んだ。

本作で初共演を果たしたことについては、阿部は「(物語の後半から姿を見せるため)これほど自分の出番がないのに、1ヵ月間セリフのお付き合いだけで(現場に)来てくださって。監督から聞いたら錦戸さんの撮影は2日間だけだったそうです。他のキャストさん以上にずっと僕に付き合ってくださったので、本当に感動しました」とスクリーンには映らない撮影現場での錦戸の労を惜しまない貢献に大きく感謝。通常、声だけの演技は事前に録音した音声で行うことも多いが、本作では撮影現場内のブースに錦戸が入り、リアルタイムの生声で丁々発止の演技合戦を阿部と繰り広げた。この異例の撮影方法はなんと錦戸本人の提案だったことが明かされ、阿部は感謝とともに驚愕。「僕はそんなに忙しくないですから(笑)」とユーモアを交えながら答える錦戸は、阿部との現場について「貴重な機会ですし、携わるなら、しっかり携わりたいと思いました」とはにかむ。阿部も「本当にありがたかったです」と改めて錦戸の真摯な姿勢を称えた。

阿部寛の演技について、錦戸は「膨大なセリフ量をずっと喋ってますしね。それをリハーサルの段階から覚えて入っていらした」と現場での阿部の徹底ぶりを明かし、「こういう(芝居との)向き合い方ってすごいな、勉強になりました」と撮影を振り返った。阿部も錦戸について「声だけ(の演技)ってすごく難しいんですよ。そんななかこちらの芝居にタイミングを合わせてくださって。それって意外とできるようでできないんですよね」と声だけの出演の難しさを語り、「いつもいいタイミングで入ってくださって、たまに不安になるんですよ。今コーヒー飲んでらっしゃるんじゃないかなとか、(セリフを)言ったあとに間が空くんじゃないかなとか。でもそれがまったくなくて。1日10時間とかずっと縛られっぱなしでいてくださったと思うので、相当苦労されたと思います」とその苦労を労った。

犯人役の解禁について、公開日の夜までずっと犯人役が明かされなかった本作。SNSでは様々な憶測や予想合戦が繰り広げられていたが、錦戸は「僕も出ているのになって。(言えない)寂しさですよね」と笑い、阿部も「ごまかすのは大変でしたよ」と続けた。

印象に残っているシーンに関して、阿部は「錦戸さんが登場してきたときですね、いよいよ出てきたかと。そこで発する声というのは今まで散々聞いてたけど、生の声を聞くわけだから、それまでの錦戸さんとは違う声に聞こえた」と、折本と爆破テロ犯が初めて顔を合わせる、本作でも屈指の緊迫シーンを挙げ、錦戸もそのシーンについて言及。「散々観てきた阿部寛さんが目の前で僕に向かってセリフを言ってる!」とカットがかかったあと、ふと冷静になると感じたそう。そして何よりも驚いたのが「全然関係ないことなんですけど」と前置きしつつ、「僕、顔が濃いと言われるんですけど、阿部さん観たときにボロ負けや!って思いましたね」とまさかの完敗宣言も飛び出した。

「阿部寛、錦戸亮 二人の本性を暴け!タレコミ対決」と銘打った〇×ゲームでは、まずは阿部寛に“カンペが苦手!?”とタレコミが入り、「いい声で言わなきゃいけないっていうのがあって。初めて読む文章だから、いつも間違えるんですよ」とキャリアの長い阿部のまさかの告白。「そういう意味でアナウンサーの人はすごいなと思います」と本作で挑んだキャスターという仕事の大変さに触れた。

対する錦戸へのタレコミは“意外と恥ずかしがり屋!?”というもので、即答で〇を出し認めると、「苦手というか得意じゃないですね。苦手って言いたくないだけなんですけど(笑)」と打ち明け、自分のここを見て!などのアピールができないようで「言ったことないです。好きなとこを見てください、僕じゃなくても映画を観てほしいという感じですかね」とあくまで作品を観てほしいと謙虚な姿勢。ご自身はどうか? と聞かれた阿部は「この流れだと(僕も)そうですね」と便乗し笑いを誘った。

これから映画を観る観客へ向けて、阿部は「画面の中と観に行ったお客さんが同じような時間を楽しめるという臨場感をたっぷりの体感型の映画だと思うので、ぜひ劇場に来てこの緊張感を味わっていただきたいと思います」と、大きなスクリーンでこそ感じ得る本作の魅力をアピール。錦戸は「映画館に緊迫感とスピード感に翻弄されに行く。素敵な時間になると思いますので、ぜひ劇場でご覧ください」とそれぞれ呼びかけた。

劇中の鬼気迫る攻防とは真逆の、終始笑顔が絶えない阿部寛と錦戸亮の対談インタビューを、ぜひチェックしよう。

映画情報

『ショウタイムセブン』

大ヒット上映中

出演:阿部寛

竜星涼 生見愛瑠

前原瑞樹 平原テツ 内山昂輝 安藤玉恵 平田満

井川遥 錦戸亮 吉田鋼太郎

監督・脚本:渡辺一貴

原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung-woo, and produced and distributed by Lotte CultureWorks Co., Ltd. and Cine2000

主題歌:Perfume「Human Factory -電造人間-」(UNIVERSAL MUSIC JAPAN)

配給:松竹 アスミック・エース

(C)2025『ショウタイムセブン』製作委員会

