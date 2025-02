nana’s green teaに、桜の季節に楽しみたい、春の食材を取り入れた春爛漫メニューが登場。

春の食材と桜を取り入れた春仕立てお食事メニュー「桜としらすのとろとろオムライス」と「桜としらすのあんかけうどん」が期間限定で発売されます☆

nana’s green tea「桜としらすのとろとろオムライス/桜としらすのあんかけうどん」

発売日:2025年3月1日(土)

テイクアウト:不可

販売店舗:全国のnana’s green tea店舗

国内68店舗、海外6か国14店舗に展開しているカフェブランド「nana’s green tea」に、春に旬を迎える筍や菜の花を使ったフードメニューが登場。

桜の花を散りばめた「桜としらすのとろとろオムライス」と「桜としらすのあんかけうどん」がラインナップされます。

また、渋み成分が抑えられ、甘味成分を豊富に含んだ玉露紅茶に、香り豊かなジャスミンフラワーとオレンジピール・オレンジフラワー・ローズレッドなどをブレンドし、優しい香りに仕上げた「ジャスミン香る玉露紅茶」も同時発売されます☆

※ なくなり次第終了

※ ドリンクセット・ランチセット対象メニューです

桜としらすのとろとろオムライス

価格:1,350円(税込)

nana’s ​green ​tea初の「オムライス」は桜きらめく春仕立てで登場。

ご飯の上に乗ったふわふわの卵には、桜・筍・菜の花の春食材に、ふんわり釜揚げしらすの入ったとろーりあんかけをかけてあります。

トッピングの大葉がアクセントとなり、さっぱりと食べ進めることのできる1品です。

桜としらすのあんかけうどん

価格:1,100円(税込)

寒さの残るこの季節にぴったりの、ほっこり温まる優しい味わいのあんかけうどん。

もっちりとしたうどんに絡みつく優しいとろみのあんには、季節を感じる桜・筍・菜の花の春食材と、ふんわり釜揚げしらすが入っています。

出汁の旨みが光るポカポカのあんかけが、身体と心をじんわりと温めてくれる、冬の名残と春の訪れを同時に感じられる特別な1杯です。 ​

※ スモールサイズの提供はありません

ジャスミン香る玉露紅茶(HOTのみ)

価格:500円(税込)

※関西国際空港 第2ターミナルビル店価格:730円(税込)

テイクアウト:可能

渋み成分が抑えられ、甘味成分を豊富に含んだ玉露紅茶に、香り豊かなジャスミンフラワーとオレンジピール・オレンジフラワー・ローズレッドなどをブレンドし、優しい香りに仕上げられた「ジャスミン香る玉露紅茶」も同時発売。

玉露紅茶とは、新芽が出たら覆いをかぶせて育てる玉露用の生茶葉を紅茶の製法で仕立てたものです。

爽やかなジャスミンの香りを生かすために何度も試作し、渋みの少ない玉露紅茶にたどり着きました。

花びらが開き、落ちていく様子も360KYUSUで楽しめるドリンクメニューです。

※ 東京ドーム店では販売されません

桜の季節に楽しみたい、春の食材を取り入れた春爛漫メニュー。

nana’s green teaにて2025年3月1日より販売される「桜としらすのとろとろオムライス」「桜としらすのあんかけうどん」「ジャスミン香る玉露紅茶」の紹介でした☆

※nana’s green teaでは店舗により提供するメニューが異なるため、一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります。詳しくは各店舗へ問合せください

