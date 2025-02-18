¡È¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¡É¾®ºæ°ìµ¡¡õ¡È¥¤¥ä¥ß¡ÉROLLY¤È¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×À¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡ØÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢4·î15Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦CBGK¥·¥Ö¥²¥!!¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£18Æü¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖÄÍ¤µ¤ó¤Î¥í¥´¤â¡ØÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¥»¡¼¥é¡¼Éþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤Î¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤ÈROLLYÊ±¤¹¤ë¥¤¥ä¥ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëº£¤ò¤È¤¤á¤¯¼ã¼êÌò¼Ô¤¿¤Á¡Ê°æ½ÐÂîÌé¡¢Æü¸þÌî¾Í¡¢Àß³Ú¶ä²Ï¡¢¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢ÏÂ¹ç¿¿°ì¡¢Ã«²Â¼ù¡¢¿¹ÅÄ¶ÍÌð¡¢·ë¾ë²À¼÷Ìé¡¢¹âËÜ³Ø¡¢ËÒÅÄ°ìÀ®¡¢¸¹´ÖÅ¯¿´¡¢¾®ÄÔ°Ã¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥«¥Ü¥ó¡¢¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡¢¥Á¥ÓÂÀ¡¢¥Ï¥¿Ë·¡¢¥ì¥ì¥ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ÌÜ¥ó¶Ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÀÖÄÍ¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¡£½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¤ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥ï¡¼¥ë¥É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯9·î¡¢Ì¡²è²È¤ÎÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤µ¤ó¤¬À¸ÃÂ90Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ï¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµÁõ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ï¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÖÄÍ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ò¾Î¤¨¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÖÄÍ¥¥ã¥é¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¡£¤³¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¸«¤¿¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÀÖÄÍ¤ê¤¨»Ò»á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¡ªÀÖÄÍÉÔÆóÉ×Å·¹ñ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÀ¤¤â¤³¤ÎÀ¤¤â¡ÖÀÖÄÍÉÔÆóÉ×Å·¹ñ¡ª¡×ÉñÂæ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤óÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢¹âÊ¿Å¯Ïº¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ëºî»ì¡¢ROLLYºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡Ø¥Õ¥¸¥ª¤Î¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤ò¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÖÄÍ¤µ¤ó¤Î¥í¥´¤â¡ØÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¥»¡¼¥é¡¼Éþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤Î¥Ð¥«¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤ÈROLLYÊ±¤¹¤ë¥¤¥ä¥ß¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëº£¤ò¤È¤¤á¤¯¼ã¼êÌò¼Ô¤¿¤Á¡Ê°æ½ÐÂîÌé¡¢Æü¸þÌî¾Í¡¢Àß³Ú¶ä²Ï¡¢¾®ÇÈÄÅ°¡Î÷¡¢ÏÂ¹ç¿¿°ì¡¢Ã«²Â¼ù¡¢¿¹ÅÄ¶ÍÌð¡¢·ë¾ë²À¼÷Ìé¡¢¹âËÜ³Ø¡¢ËÒÅÄ°ìÀ®¡¢¸¹´ÖÅ¯¿´¡¢¾®ÄÔ°Ã¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥«¥Ü¥ó¡¢¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡¢¥Á¥ÓÂÀ¡¢¥Ï¥¿Ë·¡¢¥ì¥ì¥ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ÌÜ¥ó¶Ì¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÀÖÄÍ¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ËÊ±¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤ÆÂçË½¤ì¡£½ÂÃ«¡¦Æ»¸¼ºä¤ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥ï¡¼¥ë¥É¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÖÄÍ¥¥ã¥é¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤¿¡£¤³¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤ò¸«¤¿¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Ç¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤ÎÀÖÄÍ¤ê¤¨»Ò»á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¡ªÀÖÄÍÉÔÆóÉ×Å·¹ñ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ÎÀ¤¤â¤³¤ÎÀ¤¤â¡ÖÀÖÄÍÉÔÆóÉ×Å·¹ñ¡ª¡×ÉñÂæ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÀÖÄÍ¤µ¤óÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¤Ù¤¯¡¢¹âÊ¿Å¯Ïº¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ëºî»ì¡¢ROLLYºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡Ø¥Õ¥¸¥ª¤Î¥µ¥ó¥Ð¡Ù¤ò¡¢¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤òÃå¤¿¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡£