【東京マルイ再販情報:2月5日~2月7日分】

東京マルイは、2月5日と2月7日に計5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、ボルトアクションエアーライフル「VSR-10 プロスナイパーバージョン」にガスブローバック マシンガン「AKM」など。他にも、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」や電動ガン ハンドガタイプ「グロック18C」などもラインナップされている。

2月5日分

「VSR-10 プロスナイパーバージョン」詳細

「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」詳細

「AKM」詳細

「M9A1」詳細

2月7日分

「グロック18C」詳細

価格:27,280円 全長:1,075mm 銃身長:430mm 重量:1,923g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発価格:16,280円 全長:199mm 銃身長:95mm 重量:850g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:28+1発(1発は本体に装填した場合)価格:65,780円 全長:890mm 銃身長:200mm 重量:3,550g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:21,780円 全長:215mm 銃身長:115mm 重量:685g(空のマガジンとバッテリーを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数:30発価格:19,580円 全長:201mm 銃身長:105mm 重量:678g(バッテリーをセットした状態) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数:30発

