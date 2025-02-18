【東京マルイ再販情報：2月5日～2月7日分】

東京マルイは、2月5日と2月7日に計5点のエアガンを再販した。

今回再販されたのは、ボルトアクションエアーライフル「VSR-10 プロスナイパーバージョン」にガスブローバック マシンガン「AKM」など。他にも、ガスブローバック「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」や電動ガン ハンドガタイプ「グロック18C」などもラインナップされている。

2月5日分

「VSR-10 プロスナイパーバージョン」詳細

「ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム」詳細

「AKM」詳細

「M9A1」詳細

2月7日分

「グロック18C」詳細

価格：27,280円 全長：1,075mm 銃身長：430mm 重量：1,923g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発価格：16,280円 全長：199mm 銃身長：95mm 重量：850g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：28＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：65,780円 全長：890mm 銃身長：200mm 重量：3,550g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35＋1発（1発は本体に装填した場合）価格：21,780円 全長：215mm 銃身長：115mm 重量：685g（空のマガジンとバッテリーを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発価格：19,580円 全長：201mm 銃身長：105mm 重量：678g（バッテリーをセットした状態） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発

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