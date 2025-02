この状況で「全員脱出」…。

アメリカのデルタ航空4819便で現地時間2025年2月17日14時15分頃、着陸時に機体がひっくり返る事故が発生しました。着陸後、同社の公式発表、現地メディアなどの報道によると、同便には乗客乗員80人が搭乗。死者を出すことなく全員が機内から脱出に成功したものの、18人の負傷者が発生したとのことです。



デルタ航空のCRJ700(画像:ERIC SALARD[CC BY-SA 2.0〈https://x.gd/ScA1q〉])



同便はデルタ航空のグループ会社であるエンデバー航空による運航で、100席以下の地方間路線むけジェット旅客機、CRJ900「N932XJ」が担当。ミネアポリス・セントポール国際空港からカナダのトロント・ピアソン国際空港へ向かう便で、ピアトン国際空港への着陸に失敗し、機体が横転したということです。

現地メディアなどの報道によると、この日のトロントは冬の嵐で大雪と強風に見舞われていたとのことです。なお、この事故の原因については、今後カナダ運輸安全委員会(TSB)を中心に調査が実施される予定です。

