【2025年The CW編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

アメリカではこれから初夏に掛け昨秋から放送を開始したドラマがフィナーレを迎える。次のシーズンへと更新されたのか、危ない状況なのか、それともすでに打ち切りが決定済みなのか...。シリーズの更新状況をネットワークごとに見ていこう。

(最終更新日2025年2月17日)

・『Sight Unseen(原題)』オリジナル局カナダCTVで更新済み

・『Son of a Critch(原題)』オリジナル局カナダCBCで更新済み

・『Sullivan’s Crossing(原題)』更新済み

・『スーパーマン&ロイス』シーズン4にて昨年12月終了済み

・『Joan(原題)』シーズン1にて終了済み

・『All American(原題)』シーズン8への更新情報待ち

・『Children Ruin Everything(原題)』シーズン5への更新情報待ち

・『Good Cop/Bad Cop(原題)』2月19日にシーズン1が放送開始

・『Sherlock & Daughter(原題)』2025年放送開始予定

・『ワイルドカード〜捜査バディは天才詐欺師!?〜』シーズン2が放送中

更新&打ち切りが判明次第、本記事もアップデートしていく。

(海外ドラマNAVI)

