¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥»¥ó¥¹¡×à¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ª²Öá¾Ò²ð¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×½Ð±é¤Î22ºÐ½÷Í¥¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ï¤¡¡¢¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤¡¡¼¤Ã¡×
¡¡¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î±ÊÀ¥è½»Ò(22)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿à¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ª²Öá¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Î¼ñÌ£¤ÏLEGO¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¤Þ¤¿°ì¤Ä´°À®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÀèÆü¤´°ì½ï¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»£±Æ½ª¤ï¤ê¤ËLEGO¤Î²ÖÂ«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ª²Ö¡¢²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ²ÖÉÓ¤ËÀ¸¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÜÊª¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¥ì¥´¤Î²ÖÂ«¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Öº£Ç¯½é¤Î³¤ÊÕ¤Ç¤Î»£±Æ¡¢¼«Á³¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡ÃçÎÉ¤·¤Î¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤âµ×¡¹¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á»Å¾å¤¬¤ê¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Í¡£»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Ê¡Á³§¤Î¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤Ë¡Á¡©¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖLEGO¤Î²ÖÂ«À¨¤¹¤®¡×¡Ö¤ï¤¡¡¢°ì½Ö¤ï¤«¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤¡¡¼¤Ã¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡ª¡×¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤ª²Ö¤È¤«ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Öºî¤ë¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¸«¤¿¤È¤LEGO¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ãµ¤ÉÕ¤«¤ó¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï2018Ç¯¤«¤é¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢19Ç¯1·î¤ËÂè30²ó¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥ä¥ó¥°¥·¥Ê¥ê¥ªÂç¾Þ¼õ¾Þºî¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢24Ç¯10·î´ü¤ÎËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡×¤ÇÌîÂ¼¹¯ÂÀ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë¤âÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£