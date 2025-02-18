¥Ï¥ë¥«¥éÏÂÀô¡¡É×¡¦¥Ï¥Ê¥³µÆÅÄ¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¹ðÇò¡Ö4ÂÐ4¤Î¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡Ä»ä¤¬»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ï¥Ê¥³¡×¤ÎµÆÅÄÎµÂç¡Ê37¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ë¥«¥é¡×ÏÂÀô°É¡Ê40¡Ë¤Î·Ý¿ÍÉ×ºÊ¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ê·îÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ê¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Ý¿ÍÆ±»Î¤Î2¿Í¤Ï7Ç¯È¾¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¡£20Ç¯4·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯¤Ç·ëº§À¸³è¤â6Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤ò¡Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¸Æ¤Ó¹ç¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê2¿Í¡£ÏÂÀô¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ý¿Í·Ý¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥é¥¤¥Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¤ª¸ß¤¤¡Ë1Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤Ë¡¢4ÂÐ4¤Î¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ðÇò¤¬3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤¬1¿ÍÊë¤é¤·¡¢¡ÊµÆÅÄ¤¬¡Ë¼Â²È¤ËÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤µ¤¢¡¢¿²¤ë¤¾¡É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÂÀô¡£¡Ö24ºÐ¤È27ºÐ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢3²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¡¢¡ÈÇñ¤Þ¤ê¤Ë¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡Ë¡£¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¿²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¡Ë¡È²¿¤«¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡©¡É¤Ã¤ÆÍ¶Æ³¤·¤Æ¡£»ä¤¬»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¡ÊµÆÅÄ¤¬¹ðÇò¤·¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òºÝÃæ¤Ë¤â¥Ð¥«¥Ã¥×¥ë¤Ã¤×¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£ÈÖÁÈ¤Ç¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹Ãæ¤Î¥Á¥å¡¼¤«¡¢Êª·ïÆâ¸«Ãæ¤Î¥Á¥å¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¡©¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤ò¹Ô¤¤¡¢Àµ²ò¤Ï¡ÖÊª·ï¤ÎÆâ¸«Ãæ¤Ë¥¥å¡¼¡×¤Ç¡¢µÆÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÊª·ï¤¬¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÈùÌ¯¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÈºÊ¤¬2¿Í¾è¤Ã¤Æ¡¢°ÆÆâ¤ÎÊý¤Ï³¬ÃÊ¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥å¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ§¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÂÀô¤Ï¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯¼å¡¢10¥«·î¤°¤é¤¤¤ÇÆ±À³¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¡£¥é¥Ö¥é¥Ö¿¿¤ÃÀ¹¤ê¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£µÆÅÄ¤Ï¡Öµ¡¼ïÊÑÃæ¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¯¥¤¥ºÊø²õ¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£