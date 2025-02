女優のすみれ(34)が18日、自身のインスタグラムを更新。22年10月8日に米ハワイ州の自宅マンションで死去した母で女優の松原千明さんをしのんだ。

すみれは「Happy Birthday Momma(=ママ誕生日おめでとう)」と、この日が誕生日の母・松原さんに向けてコメント。「Wish you were here(=ここにいて欲しい) Love you forever and ever(=ずっとずっと愛してる)」と2ショットを添えてしのんだ。

この投稿に親交のある元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が「本当に綺麗なママ 素敵なママ」とメッセージ。すみれは「北斗さん ありがとうございます」と返信した。

また他に「お母様、お美しかったですよね…」「とても仲良しだったのが写真で伝わります」「お母様のファンでした」「良い写真ですね。こういう写真は日頃から撮っておかないといけませんね」「本当に綺麗で知的なママは私の憧れの方でした」などの声が集まった。

松原さんは時代劇俳優の原健策さんと宝塚歌劇団卒業生の母を持ち、1980年カネボウ化粧品のキャンペーンガールに選ばれ芸能界デビュー。清純派の美人女優として人気を博した。

すみれは、松原さんと俳優の石田純一の長女で、7歳の時にハワイに移住。すみれは21年11月、2歳上の実業家の男性と結婚したことを発表。22年4月に第1子となる男児を出産した。