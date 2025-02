【マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY】6月13日 発売予定

6月13日に発売予定のカードパック「マジック:ザ・ギャザリング――FINAL FANTASY」の情報が公開された。メディアのIGNが報じている。

本商品は、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストのTCG「マジック:ザ・ギャザリング(MTG)」と、スクウェア・エニックスのRPG「FINAL FANTASY(ファイナルファンタジー)」シリーズのコラボパック。こちら販売に先駆けてIGNがカードの情報を公開した。

作中の登場キャラクターたちがカード化される予定で、「FFVII」よりクラウド、「FFX」よりティーダ、「FFXIV」よりヤ・シュトラなどが公開。能力やスタッツなども確認できる形で、これに伴ってSNSのXではティーダがトレンド入りを果たしている。

なお、「ファイナルファンタジー」シリーズのポータルサイトではカードイラスト6点が公開中。さらに、2月19日3時よりTwitchにて配信が行われる予定で、予告映像には「FF」シリーズに携わる天野喜孝氏が出演している。

(C) 2024 Wizards of the Coast LLC