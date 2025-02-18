¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¡Èº²¤ÎÄ¶Àä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤«¤éÍº¶«¤Ó¡ª¡Ö¿Ì¤¨¤¿¡×¡Ö¤è¤¯ÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤¿¡×»Ô¸¶Íù²»¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿½Ö´Ö¡ÚU20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡ÚAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡ÛU-20ÆüËÜÂåÉ½ 2¡Ý2 U-20¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î17Æü¡¿Î¶²Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¡Èº²¤ÎÄ¶Àä¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤«¤éÍº¶«¤Ó
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF»Ô¸¶Íù²»¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ë¤¬ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ëº²¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤ÆÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö2·î17Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤ÇU-20¥·¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£2¡Ý2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿90Ê¬¡¢ÇÈ¾õ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ÆÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ÎÃæ±û¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÇË¤é¤ì¤¿¸å¤Î¶ÉÌÌ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î±¦¤Î±ü¿¼¤¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»Ô¸¶¤ò¤Ï¤¸¤á¼éÈ÷¿Ø¤Ï¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ËÌá¤Ã¤ÆGK¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤Î´Ö¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤º¡£¥·¥ê¥¢¤ÎFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¤¬¥´¡¼¥ëÀµÌÌ¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ÏÓ¾Ï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ô¸¶¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥à¥¹¥¿¥Õ¥¡¤ËÁÇÁá¤¯´ó¤»¤Æ¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»Ô¸¶¤¬ÃÆ¤½Ð¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÇØÈÖ¹æ5¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£º²¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¡¦Ê¡ÅÄ¹ÀÂç¤¬¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¤è¤¯ºÇ¸å¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢²òÀâ¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð»á¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡ª¡×¤ÎÀ¼¤òÈ¯¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î¼éÈ÷¤òÂ«¤Í¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Èââ»ý¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬SNS¤ÇÈ¿±þ¡£¡Öº£¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤è¤¯ÂÎÅê¤²½Ð¤·¤Æ»ß¤á¤¿¤Ê¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¡×¡ÖÌÇÃã¶ìÃãÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÈÍº¶«¤Ó¤Ï¿Ì¤¨¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ2¡Ý2¤Ç½ªÎ»¡£ÆüËÜ¤Ï¥·¥ê¥¢¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤Æ2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡ÅÀ1¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿ÃÊ³¬¤Ç¥°¥ë¡¼¥×D¤Î½ç°Ì¤Ï¡¢1°Ì¤¬´Ú¹ñ¡Ê¾¡ÅÀ6¡Ë¡¢2°Ì¤¬ÆüËÜ¡Ê¾¡ÅÀ4¡Ë¡¢3°Ì¤¬¥·¥ê¥¢¡Ê¾¡ÅÀ1¡Ë¡¢4°Ì¤¬¥¿¥¤¡Ê¾¡ÅÀ0¡Ë¡£2·î20Æü¤ÎÂè3Àá¡¦Æü´ÚÀï¤Ï1°ÌÆÍÇË¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ë
¡ÚAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
2025Ç¯2·î12Æü¤«¤é3·î1Æü¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤Ç³«ºÅ¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï16¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×A¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×D¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¤¡¢³ÆÁÈ¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¾å°Ì4¤«¹ñ¤¬¡¢2025 FIFA U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥Á¥ê³«ºÅ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤Î2023Ç¯Âç²ñ¤Ç½à·è¾¡ÇÔÂà¡¢º£Âç²ñ¤Ï2016Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£