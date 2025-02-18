¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡ª¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¸ø³«¡¡¥¥ã¥¹¥ÈÂè1ÃÆ¤ÏÂçÄÍ¹ä±û¡õ¿åÌîºó
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¡Ê»æ¡¦ÅÅ»Ò¡ËÈ¯¹ÔÉô¿ô150ËüÉôÄ¶¤¨¤ÎÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê»á¸¶ºî¡Ø°Å»¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¶¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬Í¦¼Ô¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¶¯¤¤¤Î¤À¤¬¡ÙÎ¬¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬¡¢10·î¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè1ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸ª¤¢¤é¤ï¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¡Ä¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦¿¥ÅÄ¾½¤¬¡¢¾¤´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¥Á¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¸Íè¤Î±Æ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¤«Ê¿ËÞ¤Ê¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÃÍ¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤¹¤é·Ú¡¹¤ÈÎ¿²ï¡£ÑÍºá¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÌÂµÜ¿¼ÁØ¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ÎÈþ¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¿¿¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Ø¤È»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÌëÅá¿À¡Ê¤ä¤È¤Î¤«¤ß¡Ë¤ò¹½¤¨¤ë¾½¤È¡¢¾½¤Ë´ó¤êÅº¤¦¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¡£¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ø¾¤´¤µ¤ì¤¿¾½¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËâÊª¤ÈÀï¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤È¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥á¥ê¥¢¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¸ºß´¶¤¬Çö¤¤¤¬¤æ¤¨°Å»¦¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿¥ÅÄ¾½¤òÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢Ìò¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¿Ñ»áÌò¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÌÀ±ºÏ©»ÊÌò¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î²¦Â²¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¤Ï¿åÌîºó¡Ê¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡Ù¡Ê»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦Ìò¡Ë¡¢¡ØVTuber ¤Ê¤ó¤À¤¬ÇÛ¿®ÀÚ¤êËº¤ì¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¡ÊºÌ¤Þ¤·¤íÌò¡Ë¡¢¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¡ÊÌø¼÷ÀãÌò¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ØÁóãÖ¤Î¥Õ¥¡¥Õ¥Ê¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±©¸¶¿®µÁ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ò²¬ÅÄË®É§»á¡Ê¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²¬ÅÄÍÎÆà»á¡Ê¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡Ë¡¢ÀÆÆ£¹á»á¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ë¡¢²»³Ú¤ò¸Þ½½ÍòÁï»á¡Ê¡Ø¤³¤Î¥Ò¡¼¥é¡¼¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡Ù¡Ë¡¢ËâÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»³º¬Íý¹¨»á¡Ê¡ØÍ¦¼ÔÆÃµÞ¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òÀÐ¸¶Ëþ»á¡Ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥¨¥°¥¼¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£±©¸¶´ÆÆÄ¡¢¸Þ½½Íò»á¡¢ÀÖ°æ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ò½Ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÎÅìÀ¾»á¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¹ç³û¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¤è¤ë¾½¤È¥¢¥á¥ê¥¢¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØAnimeJapan2025¡Ù ¤Ç¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î23Æü¤Ë¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¥Ö¡¼¥¹¡ÊÅì5 ¥Û¡¼¥ë J61¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÄÍ¡¢¿åÌî¡¢±©¸¶´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§ÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¿¥ÅÄ ¾½Ìò¡Ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï¤¸¤á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂè1ÏÃ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¹½À®¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤â¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡§¿¥ÅÄ¾½
ÌÜ¤Ä¤¤¬°¤¯ÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ÎÇö¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¤Ï¡¢½éÂåÍ¦¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åá ¡ØÌëÅá¿À¡Ù¡Ê¤ä¤È¤Î¤«¤ß¡Ë¡£
¢§¿åÌîºó¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥ÄÌò¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥ÄÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÌî ºó¤Ç¤¹¡ª¥¢¥á¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾½¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì°¦¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¥¢¥á¥ê¥¢¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ÊµÓËÜ¡¢¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡Ä¡ª¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡§¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä
¥¨¥ë¥Õ¤Î²¦Â²¤Î¾¯½÷¡£¶ä¥é¥ó¥¯ËÁ¸±¼Ô¤Ç¡¢¹â¤¤ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµ¸ý¤ÇÌµÉ½¾ð¤À¤¬¡¢¾½¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï´¶¾ð¤ÈË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¿©¤¤¤·¤óË·¡£
¢§±©¸¶¿®µÁ´ÆÆÄ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾°Ü·Ï¤ÎºîÉÊ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÉ÷·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¾½¤ä¥¢¥á¥ê¥¢¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ°æÀèÀ¸¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢§¸¶ºî¡¦ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»×¤¨¤Ð½ñÀÒ²½¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºîÀ©ºîÅö½é¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤ËÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡ªÆÍÁ³¾¤´¤µ¤ì¤¿°ÛÀ¤³¦¤ÇÂÁß¤¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¾½¤¿¤Á¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§²»³Ú¡¦¸Þ½½ÍòÁï»á¡ÊTOKYO LOGIC¡Ë
¥¢¥Ë¥á²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª·àÈ¼²»³Ú¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾½¤¬¡È°Å»¦¼Ô¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤ä±Æ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÈÈþ¤·¤¤¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¦ÀßÄê»ñÎÁ¤ò¸µ¤Ë¡¢½Å¸ü¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¾ìÌÌ¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¸ª¤¢¤é¤ï¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¡Ä¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë°ÛÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤µ¤ì¤¿¹â¹»À¸¡¦¿¥ÅÄ¾½¤¬¡¢¾¤´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥ÈÁ´°÷¤Ë¥Á¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¸Íè¤Î±Æ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¤«Ê¿ËÞ¤Ê¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ÃÍ¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¿¦¶È¡ÈÍ¦¼Ô¡É¤¹¤é·Ú¡¹¤ÈÎ¿²ï¡£ÑÍºá¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÆ¨¤²¹þ¤ó¤ÀÌÂµÜ¿¼ÁØ¤Ç¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ÎÈþ¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡È°Å»¦¼Ô¡É¤ÎÇ½ÎÏ¤òÆÀ¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¤¿¿¤Î¡È°Å»¦¼Ô¡É¤Ø¤È»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡Â¸ºß´¶¤¬Çö¤¤¤¬¤æ¤¨°Å»¦¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿¥ÅÄ¾½¤òÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¥¢¥¯¥¢Ìò¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¿Ñ»áÌò¡¢¡Ø¥á¥À¥ê¥¹¥È¡ÙÌÀ±ºÏ©»ÊÌò¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¤Î²¦Â²¤Î¾¯½÷¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä¤Ï¿åÌîºó¡Ê¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡Ù¡Ê»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦Ìò¡Ë¡¢¡ØVTuber ¤Ê¤ó¤À¤¬ÇÛ¿®ÀÚ¤êËº¤ì¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¡ÊºÌ¤Þ¤·¤íÌò¡Ë¡¢¡Ø¸åµÜ¤Î±¨¡Ù¡ÊÌø¼÷ÀãÌò¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ØÁóãÖ¤Î¥Õ¥¡¥Õ¥Ê¡¼¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±©¸¶¿®µÁ»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤ò²¬ÅÄË®É§»á¡Ê¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²¬ÅÄÍÎÆà»á¡Ê¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ù¡Ë¡¢ÀÆÆ£¹á»á¡Ê¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ë¡¢²»³Ú¤ò¸Þ½½ÍòÁï»á¡Ê¡Ø¤³¤Î¥Ò¡¼¥é¡¼¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡Ù¡Ë¡¢ËâÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»³º¬Íý¹¨»á¡Ê¡ØÍ¦¼ÔÆÃµÞ¥Þ¥¤¥È¥¬¥¤¥ó¡Ù¡Ë¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òÀÐ¸¶Ëþ»á¡Ê¡Ø¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¥¨¥°¥¼¡Ù¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤ò¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£±©¸¶´ÆÆÄ¡¢¸Þ½½Íò»á¡¢ÀÖ°æ»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ò½Ë¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¤ÎÅìÀ¾»á¡¢¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¹ç³û¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¤è¤ë¾½¤È¥¢¥á¥ê¥¢¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØAnimeJapan2025¡Ù ¤Ç¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î23Æü¤Ë¥È¥à¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¿¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¥Ö¡¼¥¹¡ÊÅì5 ¥Û¡¼¥ë J61¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÄÍ¡¢¿åÌî¡¢±©¸¶´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢§ÂçÄÍ¹ä±û¡Ê¿¥ÅÄ ¾½Ìò¡Ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï¤¸¤á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÂè1ÏÃ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¹½À®¤âÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¤ä¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤â¡¢½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤ÒÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¡Ø¥¹¥Æ¤Ä¤è¡Ù¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡§¿¥ÅÄ¾½
ÌÜ¤Ä¤¤¬°¤¯ÉÔ°¦ÁÛ¤Ê¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡£¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ÎÇö¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¤Ï¡¢½éÂåÍ¦¼Ô¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åá ¡ØÌëÅá¿À¡Ù¡Ê¤ä¤È¤Î¤«¤ß¡Ë¡£
¢§¿åÌîºó¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥ÄÌò¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥ÄÌò¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÌî ºó¤Ç¤¹¡ª¥¢¥á¥ê¥¢¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÇ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾½¤Ë¤À¤±¸«¤»¤ëÉ½¾ð¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì°¦¤é¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¥¢¥á¥ê¥¢¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤ËÃé¼Â¤ÊµÓËÜ¡¢¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡Ä¡ª¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡§¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥º¥¯¥©¡¼¥Ä
¥¨¥ë¥Õ¤Î²¦Â²¤Î¾¯½÷¡£¶ä¥é¥ó¥¯ËÁ¸±¼Ô¤Ç¡¢¹â¤¤ÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌµ¸ý¤ÇÌµÉ½¾ð¤À¤¬¡¢¾½¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï´¶¾ð¤ÈË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î¿©¤¤¤·¤óË·¡£
¢§±©¸¶¿®µÁ´ÆÆÄ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾°Ü·Ï¤ÎºîÉÊ¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¼¡¡¹¤ÈÉ÷·Ê¤¬Éâ¤«¤Ó¡¢¾½¤ä¥¢¥á¥ê¥¢¤¿¤Á¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ°¤½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ°æÀèÀ¸¤Ë¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢Í¥½¨¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Èºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢§¸¶ºî¡¦ÀÖ°æ¤Þ¤Ä¤ê»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª»×¤¨¤Ð½ñÀÒ²½¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º²½¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ë¥á¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶ºîÀ©ºîÅö½é¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤ËÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡ªÆÍÁ³¾¤´¤µ¤ì¤¿°ÛÀ¤³¦¤ÇÂÁß¤¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë¾½¤¿¤Á¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢§²»³Ú¡¦¸Þ½½ÍòÁï»á¡ÊTOKYO LOGIC¡Ë
¥¢¥Ë¥á²½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª·àÈ¼²»³Ú¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾½¤¬¡È°Å»¦¼Ô¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤µ¤ä±Æ¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÈÈþ¤·¤¤¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¦ÀßÄê»ñÎÁ¤ò¸µ¤Ë¡¢½Å¸ü¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¾ìÌÌ¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£