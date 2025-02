前回の旅でいい感じになったゆうすけがいる一方で、昔一途に想いを寄せていたじゅまが登場。じゅりは板挟み状態に困惑するシーンがあった。

【映像】好きだった人と再会し顔を真っ赤にする美人JK(全身姿も)

毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。17日は卒業編2025 in シンガポール第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。

今回参加するのはこのメンバー!

・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「卒業編2025 in シンガポール」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

昔好きだった男子と再会…今好きな人と過去の人で揺れるじゅり

4回目の継続となるじゅり。なんと今回は過去の旅で一途に想い続けたじゅまが再び同じ旅に。じゅまに「久しぶり」と声をかけるも目を合わせることができず気まずい雰囲気が流れる。じゅりは「なんか熱っ…」と言うなどじゅまを意識せずにはいられない様子だ。

じゅりは第一印象に前回の旅でいい感じとなったゆうすけの名前をあげた。しかし「前回自分が想ってた人いるみたいな。切り替えたは切り替えたけど思い出として一つあるから過去に好きだった人が目の前に現れるって今日好きでしかありえないことじゃないですか。味わったことない複雑な気持ちを味わってたので『どうしよう?どうしよう?』でした」と混乱する様子。

じゅり、ゆうすけと再会

1日目マーライオンパークでツーショットをすることになったじゅりとゆうすけ。2人は前回の旅でいい感じになるもの一緒に過ごす時間が短くお互い継続することを選んだ。久しぶりの再会に戸惑う2人。

じゅりは「緊張するね。ヤバいどうしよう変な感じする。前どんな感じだったかな」といい、ゆうすけも「前どんな感じだったっけ」とお互い照れまくって話せない状態が続く。

じゅりは「緊張する。目見られないかも」と正直に言いつつも、「でも話したい人とかいないの?いるじゃん?みんな何人もいるから」とゆうすけの様子が気になっているそぶりを見せた。それに対してゆうすけが「継続来てほしいみたいなこと言ってくれてる子もいるから色んな人と喋って自分の気持ちを確かめていこうかなみたいな」と言うと、じゅりは「人気ですもんね」とやはり気になる様子。

そこにらいとが「じゅりちゃんと喋っても大丈夫?」と乱入し、最初のツーショットは終わった。

ゆうすけは「じゅりちゃんは久しぶりに会って前より会ってなかったからかわかんないけど、緊張しちゃうって感じでした。結構僕自身も気持ち的に上がってたのでかわいいなぁみたいな思いました。まだちょっとわからないんですけど残りの人もいるので話してみてみんなと気持ちを固めていけたらなって思ってます」とコメントしていた。