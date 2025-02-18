À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡¡ÆÁÀî²È¤ÎÊîÄó»û¤Ç¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÆÁÀî½¨ÃéÌò
ºòÇ¯10·î¤Ë76ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥À¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦Áý¾å»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
º×ÃÅ¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡¢Ê¡Åç¸©¤Ë¤¢¤ëÈØÄô»³¤ÈÃöÉÄÂå¸Ð¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¥·¥ã¥¯¥Ê¥²208ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÆ¤äÅí¡¢Çß¤Ê¤É¹ç·×4000ËÜ¤Î²Ö¤Ç¹ë²Ú¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡£°ä±Æ¤Ï23Ç¯2·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Û¤Û¤¨¤à¼Ì¿¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Áý¾å»û¤Ï¡¢ÆÁÀî½¨Ãé¤é¤¬Ì²¤ëÆÁÀî²È¤ÎÊîÄó¡Ê¤Ü¤À¤¤¡Ë»û¡£À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï00Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö°ª¡¡ÆÁÀî»°Âå¡×¤Ç½¨Ãé¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î±ï¤Ç²ñ¾ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Î³°¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï10·î17Æü¤Ëµõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Î¤¿¤á¡¢¼«Âð¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²üÌ¾¤Ï·Ý·î±¡ÉÒÆá³ÐÍ¥µï»Î¡Ê¤²¤¤¤²¤Ä¤¤¤ó¤Ó¤ó¤Ê¤«¤¯¤æ¤¦¤³¤¸¡Ë¡£