ÆüËÜ¾å¶õ¤Ë´¨ÇÈ¡¡ËÌÆüËÜ¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÂçÀã¡¡¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â¼Ö¤¬Àã¤ÇÆ°¤«¤»¤º¡¡¤¢¤µ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤â¿ôÆü¤ÏÂçÀãÂ³¤ÀÑÀãÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¡¡¸òÄÌ¾ã³²¡¦¤Ê¤À¤ì¤ËÃí°Õ¤ò
Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸òÄÌ¾ã³²¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤¹¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤ÇÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç70¥»¥ó¥Á¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢Åì³¤¡¢¶áµ¦¤Ç50¥»¥ó¥Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ç¤Ï¡¢»ä¤ÎÉ¨¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤Î¼þ¤ê¤ËÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤âÂçË»¤·¤Ç¤¹¡£
ÀéÍÕ¤«¤éÍè¤¿ÃË¤Î»Ò¡Ê4¡Ë
¡Ö¡ÊQ.¤¤ç¤¦Àã¤É¤¦¡©¡ËÀã¤¹¤´¤¯¤ÆÂ¤¬¤¤¤ì¤é¤ì¤ë¡£Àã¡¢¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀö¤ï¤Ê¤¤¤È¤À¤á¤À¤è¡£¡ÊQ.¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ë¤Á¤¬¤¦¡¢¿¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×
¿ôÆü¤Ï¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤áÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤¬Â³¤¡¢ÀÑÀã¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸òÄÌ¾ã³²¤äÀãÊø¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£