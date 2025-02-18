【「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」再放送】
放送日時：2月19日1時26分～2時11分 ※2月18日深夜

　NHKは、ドキュメンタリー番組「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」を2月19日1時26分より再放送する。

　本番組は、RPG「ファイナルファンタジー（FF）」の”はじまりの物語”に迫ったドキュメンタリーの日本語版。「FF」の生みの親として知られるゲームクリエイター・坂口博信氏や、「FF」シリーズの楽曲を手掛ける作曲家・植松伸夫氏などが出演し、ナレーターは声優の中村悠一さんが担当する。

　「FF」の誕生秘話やどん底からの逆転劇など、開発者の証言や貴重な資料とともに当時を振り返る内容となる。

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「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」放送概要

放送日時：2月19日1時26分～2時11分 ※2月18日深夜

【出演】
・坂口博信
・石井浩一
・天野喜孝
・渋谷員子
・植松伸夫
・ナーシ・ジベリ

【ナレーション】
・中村悠一

※敬称略