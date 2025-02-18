NHK「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」2月18日深夜再放送「FF」生みの親・坂口博信氏などが出演
【「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」再放送】
放送日時：2月19日1時26分～2時11分 ※2月18日深夜
【出演】
【ナレーション】
放送日時：2月19日1時26分～2時11分 ※2月18日深夜
NHKは、ドキュメンタリー番組「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」を2月19日1時26分より再放送する。
本番組は、RPG「ファイナルファンタジー（FF）」の”はじまりの物語”に迫ったドキュメンタリーの日本語版。「FF」の生みの親として知られるゲームクリエイター・坂口博信氏や、「FF」シリーズの楽曲を手掛ける作曲家・植松伸夫氏などが出演し、ナレーターは声優の中村悠一さんが担当する。
「FF」の誕生秘話やどん底からの逆転劇など、開発者の証言や貴重な資料とともに当時を振り返る内容となる。
□「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」のページ
「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」放送概要
放送日時：2月19日1時26分～2時11分 ※2月18日深夜
【出演】
・坂口博信
・石井浩一
・天野喜孝
・渋谷員子
・植松伸夫
・ナーシ・ジベリ
【ナレーション】
・中村悠一
※敬称略
📢NHK「レジェンドゲームヒストリー ～ファイナルファンタジー～」の再放送が決定したクポ！✨- FINAL FANTASY公式 (@FinalFantasyJP) February 6, 2025
前回見逃しちゃった方は要チェッククポ～！
【NHK総合】2/19(水)午前1:26～2:11 ※2/18(火)深夜
【出演】坂口博信氏、石井浩一氏、天野喜孝氏、渋谷員子、植松伸夫氏、ナーシ・ジベリ氏… https://t.co/da1RxZmKxb