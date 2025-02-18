万博記念駅伝、箱根勢と実業団が初対決 出場選手決定 平林清澄＆黒田朝日らvs.吉田祐也＆太田智樹ら【一覧】
3月16日に開催される実業団と大学生が日本一をかけて競う駅伝「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」の出場選手が、きょう18日に発表された。
【画像】箱根駅伝で活躍する大学生トップ選手が名を連ねた大学生チーム一覧
1970年の大阪万博の開催地である万博記念公園をスタートし、2025年の大阪・関西万博の会場となる夢洲をゴールとする駅伝で、実業団と大学生のトップチームが出場する。
出場選手の顔ぶれは、國學院大學のエースで1年生から“出雲駅伝”“全日本大学駅伝”“箱根駅伝”の大学三大駅伝すべてに出場してきた平林清澄選手や、青山学院大学の主将でエース、今年の“箱根駅伝”で驚異の7人抜きを果たした黒田朝日選手、“福岡国際マラソン2024”で日本歴代3位の記録で優勝したGMOインターネットグループの吉田祐也選手（※祐＝ネが示）、今年の“香川丸亀国際ハーフマラソン”で日本記録を樹立したトヨタ自動車の太田智樹選手など実力派が名を連ねる。
■実業団チーム
【旭化成】
・鎧坂哲哉
・市田孝
・村山謙太
・今井崇人
・手嶋杏丞
・藤木宏太
・中西大翔
・山田真生
・加藤大誠
・佐藤航希
・亀田仁一路
・キプルトエマニエル・キプロプ
【トヨタ自動車】
・田中秀幸
・西山雄介
・丸山竜也
・野中優志
・太田智樹
・西田壮志
・西山和弥
・内田隼太
・野村優作
・吉居大和
・湯浅仁
・サムエルキバティ
【GMOインターネットグループ】
・村山紘太
・下田裕太
・林奎介
・吉田祐也（※祐＝ネが示）
・鈴木塁人
・今江勇人
・吉田圭太（※吉＝つちよし）
・小野知大
・千明龍之佑
・嶋津雄大
・岸本大紀
・児玉真輝
【住友電工】
・村本一樹
・熊谷拓馬
・高田康暉
・田村和希
・永山博基
・阿部弘輝
・西川雄一朗
・岩見秀哉
・遠藤日向
・砂岡拓磨
・上田颯汰
【富士通】
・横手健
・松枝博輝
・鈴木健吾
・塩尻和也
・浦野雄平
・塩澤稀夕
・飯田貴之
・椎野修羅
・中村風馬
・伊豫田達弥
・小澤大輝
・コセンダニエル
【安川電機】
・大畑和真
・古賀淳紫
・合田椋
・漆畑瑠人
・佐藤俊輔
・助川拓海
・鈴木創士
・笠原大輔
・九嶋恵舜
・辻文哉
・マゴマベヌエルモゲニ
【Kao】
・矢野圭吾
・平和真
・鈴木祐希
・物江雄利
・杉山魁声
・松岡竜矢
・若林陽大
・巻田理空
・安原太陽
・菖蒲敦司
・青木優
・キサイサレダマ
【ロジスティード】
・牟田祐樹
・前田将太
・横山徹
・細谷翔馬
・山谷昌也
・富田峻平
・四釜峻佑
・藤本珠輝
・内田征冶
・北村光
・村松敬哲
【実業団連合選抜】
・小渕稜央（トヨタ紡織）
・森山真伍（YKK）
・奥山輝（セキノ興産）
・坂東剛（大阪ガス）
・池田勘汰（中国電力)
・向晃平（マツダ)
・チャールズカマウ（SGホールディングス）
・佐藤一世（SGホールディングス）
■大学生チーム
【國學院大學】
・中川雄太（4年）
・平林清澄（4年）
・山本歩夢（4年）
・青木瑠郁（3年）
・上原琉翔（3年）
・高山豪起（3年）
・辻原輝（2年）
・野中恒亨（2年）
・浅野結太（1年）
・飯國新太（1年）
・尾熊迅斗（1年）
・鼻野木悠翔（1年）
【駒澤大学】
・吉本真啓（4年）
・伊藤蒼唯（3年）
・大和田貴治（3年）
・山川拓馬（3年）
・山口真玄（3年）
・工藤信太朗（2年）
・小山翔也（2年）
・白井恒成（2年）
・新谷倖生（2年）
・安原海晴（2年）
・桑田駿介（1年）
・谷中晴（1年）
【青山学院大学】
・鶴川正也（4年）
・宇田川瞬矢（3年）
・黒田朝日（3年）
・佐藤有一（3年）
・塩出翔太（3年）
・中村海斗（2年）
・平松享祐（2年）
・安島莉玖（1年）
・飯田翔大（1年）
・小河原陽琉（1年）
・黒田然（1年）
・橋本昊太（1年）
【創価大学】
・吉田響（4年）
・吉田凌（4年）
・石丸惇那（3年）
・黒木陽向（3年）
・野沢悠真（3年）
・池邊康太郎（2年）
・織橋巧（2年）
・小池莉希（2年）
・浦川栞伍（1年）
・齋藤一筋（1年）
・山口翔輝（1年）
【早稲田大学】
・間瀬田純平（3年）
・宮岡凜太（3年）
・藤本進次郎（3年）
・伊藤幸太郎（3年）
・小平敦之（2年）
・武田知典（2年）
・宮本優希（2年）
・山崎一吹（2年／※崎＝たつさき）
・安江悠登（2年）
・瀬間元輔（1年）
・立迫大徳（1年）
・吉倉ナヤブ直希（1年）
【城西大学】
・淺井晴大郎（3年)
・岩田真之（3年）
・大沼良太郎（3年）
・小早川凌真（3年）
・桜井優我（3年）
・鈴木健真（3年）
・古橋空弥（3年）
・山中達貴（3年）
・小田伊織（2年）
・中島巨翔（2年）
・正岡優翔（1年）
・三宅駿（1年）
【立教大学】
・國安広人（3年）
・馬場賢人（3年）
・伊藤匠海（2年）
・木代博也（2年）
・木島陸（2年）
・高田遥斗（2年／※高＝はしごだか）
・原田颯大（2年）
・鈴木愛音（1年）
・本宮慶尚（1年）
・松永拓己（1年）
・森川祐暉（1年）
・山下翔吾（1年）
【帝京大学】
・尾崎仁哉（3年）
・柴戸遼太（3年）
・島田晃希（3年）
・藤本雄大（3年）
・山口翔平（3年）
・浅川侑大（2年）
・楠岡由浩（2年）
・原悠太（2年）
・廣田陸（2年）
・小林咲冴（1年）
・佐藤誠悟（1年）
・松井一（1年）
【関西学連選抜】
・中村光稀（京都産業大学4年）
・小嶋郁依斗（京都産業大学4年）
・尾上陽人（立命館大学3年）
・桑田大樹（京都産業大学3年／※桑＝異体字）
・新博貴（大阪経済大学3年）
・谷村恒晟（関西大学3年）
・藤田剛史（摂南大学3年）
・岡村和真（関西大学2年）
・平野圭人（関西大学2年）
・山下慶馬（関西学院大学2年）
・岩坂蓮太（大阪経済大学1年）
・柏木優希（立命館大学1年）
【画像】箱根駅伝で活躍する大学生トップ選手が名を連ねた大学生チーム一覧
1970年の大阪万博の開催地である万博記念公園をスタートし、2025年の大阪・関西万博の会場となる夢洲をゴールとする駅伝で、実業団と大学生のトップチームが出場する。
出場選手の顔ぶれは、國學院大學のエースで1年生から“出雲駅伝”“全日本大学駅伝”“箱根駅伝”の大学三大駅伝すべてに出場してきた平林清澄選手や、青山学院大学の主将でエース、今年の“箱根駅伝”で驚異の7人抜きを果たした黒田朝日選手、“福岡国際マラソン2024”で日本歴代3位の記録で優勝したGMOインターネットグループの吉田祐也選手（※祐＝ネが示）、今年の“香川丸亀国際ハーフマラソン”で日本記録を樹立したトヨタ自動車の太田智樹選手など実力派が名を連ねる。
【旭化成】
・鎧坂哲哉
・市田孝
・村山謙太
・今井崇人
・手嶋杏丞
・藤木宏太
・中西大翔
・山田真生
・加藤大誠
・佐藤航希
・亀田仁一路
・キプルトエマニエル・キプロプ
【トヨタ自動車】
・田中秀幸
・西山雄介
・丸山竜也
・野中優志
・太田智樹
・西田壮志
・西山和弥
・内田隼太
・野村優作
・吉居大和
・湯浅仁
・サムエルキバティ
【GMOインターネットグループ】
・村山紘太
・下田裕太
・林奎介
・吉田祐也（※祐＝ネが示）
・鈴木塁人
・今江勇人
・吉田圭太（※吉＝つちよし）
・小野知大
・千明龍之佑
・嶋津雄大
・岸本大紀
・児玉真輝
【住友電工】
・村本一樹
・熊谷拓馬
・高田康暉
・田村和希
・永山博基
・阿部弘輝
・西川雄一朗
・岩見秀哉
・遠藤日向
・砂岡拓磨
・上田颯汰
【富士通】
・横手健
・松枝博輝
・鈴木健吾
・塩尻和也
・浦野雄平
・塩澤稀夕
・飯田貴之
・椎野修羅
・中村風馬
・伊豫田達弥
・小澤大輝
・コセンダニエル
【安川電機】
・大畑和真
・古賀淳紫
・合田椋
・漆畑瑠人
・佐藤俊輔
・助川拓海
・鈴木創士
・笠原大輔
・九嶋恵舜
・辻文哉
・マゴマベヌエルモゲニ
【Kao】
・矢野圭吾
・平和真
・鈴木祐希
・物江雄利
・杉山魁声
・松岡竜矢
・若林陽大
・巻田理空
・安原太陽
・菖蒲敦司
・青木優
・キサイサレダマ
【ロジスティード】
・牟田祐樹
・前田将太
・横山徹
・細谷翔馬
・山谷昌也
・富田峻平
・四釜峻佑
・藤本珠輝
・内田征冶
・北村光
・村松敬哲
【実業団連合選抜】
・小渕稜央（トヨタ紡織）
・森山真伍（YKK）
・奥山輝（セキノ興産）
・坂東剛（大阪ガス）
・池田勘汰（中国電力)
・向晃平（マツダ)
・チャールズカマウ（SGホールディングス）
・佐藤一世（SGホールディングス）
■大学生チーム
【國學院大學】
・中川雄太（4年）
・平林清澄（4年）
・山本歩夢（4年）
・青木瑠郁（3年）
・上原琉翔（3年）
・高山豪起（3年）
・辻原輝（2年）
・野中恒亨（2年）
・浅野結太（1年）
・飯國新太（1年）
・尾熊迅斗（1年）
・鼻野木悠翔（1年）
【駒澤大学】
・吉本真啓（4年）
・伊藤蒼唯（3年）
・大和田貴治（3年）
・山川拓馬（3年）
・山口真玄（3年）
・工藤信太朗（2年）
・小山翔也（2年）
・白井恒成（2年）
・新谷倖生（2年）
・安原海晴（2年）
・桑田駿介（1年）
・谷中晴（1年）
【青山学院大学】
・鶴川正也（4年）
・宇田川瞬矢（3年）
・黒田朝日（3年）
・佐藤有一（3年）
・塩出翔太（3年）
・中村海斗（2年）
・平松享祐（2年）
・安島莉玖（1年）
・飯田翔大（1年）
・小河原陽琉（1年）
・黒田然（1年）
・橋本昊太（1年）
【創価大学】
・吉田響（4年）
・吉田凌（4年）
・石丸惇那（3年）
・黒木陽向（3年）
・野沢悠真（3年）
・池邊康太郎（2年）
・織橋巧（2年）
・小池莉希（2年）
・浦川栞伍（1年）
・齋藤一筋（1年）
・山口翔輝（1年）
【早稲田大学】
・間瀬田純平（3年）
・宮岡凜太（3年）
・藤本進次郎（3年）
・伊藤幸太郎（3年）
・小平敦之（2年）
・武田知典（2年）
・宮本優希（2年）
・山崎一吹（2年／※崎＝たつさき）
・安江悠登（2年）
・瀬間元輔（1年）
・立迫大徳（1年）
・吉倉ナヤブ直希（1年）
【城西大学】
・淺井晴大郎（3年)
・岩田真之（3年）
・大沼良太郎（3年）
・小早川凌真（3年）
・桜井優我（3年）
・鈴木健真（3年）
・古橋空弥（3年）
・山中達貴（3年）
・小田伊織（2年）
・中島巨翔（2年）
・正岡優翔（1年）
・三宅駿（1年）
【立教大学】
・國安広人（3年）
・馬場賢人（3年）
・伊藤匠海（2年）
・木代博也（2年）
・木島陸（2年）
・高田遥斗（2年／※高＝はしごだか）
・原田颯大（2年）
・鈴木愛音（1年）
・本宮慶尚（1年）
・松永拓己（1年）
・森川祐暉（1年）
・山下翔吾（1年）
【帝京大学】
・尾崎仁哉（3年）
・柴戸遼太（3年）
・島田晃希（3年）
・藤本雄大（3年）
・山口翔平（3年）
・浅川侑大（2年）
・楠岡由浩（2年）
・原悠太（2年）
・廣田陸（2年）
・小林咲冴（1年）
・佐藤誠悟（1年）
・松井一（1年）
【関西学連選抜】
・中村光稀（京都産業大学4年）
・小嶋郁依斗（京都産業大学4年）
・尾上陽人（立命館大学3年）
・桑田大樹（京都産業大学3年／※桑＝異体字）
・新博貴（大阪経済大学3年）
・谷村恒晟（関西大学3年）
・藤田剛史（摂南大学3年）
・岡村和真（関西大学2年）
・平野圭人（関西大学2年）
・山下慶馬（関西学院大学2年）
・岩坂蓮太（大阪経済大学1年）
・柏木優希（立命館大学1年）