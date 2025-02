【モデルプレス=2025/02/18】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)の大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗が、17日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS!」(TOKYO FM/よる11時8分〜)に出演。大森が出演した「THE FIRST TAKE」についての感想を語る場面があった。

◆大森元貴、NiziUとの「THE FIRST TAKE」回顧

「THE FIRST TAKE」でNiziUと披露した楽曲「AlwayS」は、大森が作詞・作曲・プロデュース。楽曲を手掛けたことからNiziUとのパフォーマンスとなったと話した。リスナーから「『THE FIRST TAKE』のNiziUさんとの『AlwayS』パフォーマンスがかっこよかった」とメッセージが寄せられると「いやぁ、でも、本当に…」となぜか声を高く、NiziUのメンバーの一員として話し始め笑わせた大森。「THE FIRST TAKE」 については「これ、結構反響あって」と嬉しそうに口にした。さらに「我々、『THE FIRST TAKE』にミセスで出たことないじゃない?だからびっくりされた方も(いる)」と語った。続けて、「『THE FIRST TAKE』のお話いただいてびっくりしたんだけど、お邪魔するのもありかな」と出演について回顧。「楽しかった」というが「ハモリパートだけだったんで。NiziUの曲なんで、『俺、邪魔したくねえな』って気持ちで」と、どちらかといえば控えめな参加だった様子。「『いつも虹がある』のとことか歌わないようにとか。私なりに気遣ってた」と振り返った。