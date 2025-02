全員が継続メンバーの高校3年生という新シーズンがスタート。高校1年生の時に参加して以来、3年生になっていたあすかの再参加に見届人たちも沸き立った。



毎週月曜日よる10時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。17日は卒業編2025 in シンガポール第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。今回のルールは3泊4日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介(NON STYLE)、大友花恋、中川大輔、かす。

今回参加するのはこのメンバー!

・女子メンバー

じゅり(榊原樹里、高3/愛知県、「夏休み編2024」「キョンジュ編」「卒業編2025 in ソウル」からの継続)

その(平松想乃、高3/岡山県、「パタヤ編」「夏休み編2024」からの継続)

メガン(夏川メガン、高3/大阪府、「チュンムン編」からの継続)

あすか(清水あす香、高3/宮崎県、「セブ島編」「プーケット編」からの継続)

あやな(大澤綾菜、高3/岐阜県、「キョンジュ編」からの継続)



・男子メンバー

じゅま(坂本ジェルー寿真、高3/埼玉県、「プサン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」からの継続)

らいと(奥村頼斗、高3/京都府、「冬休み編2024」からの継続)

ゆうすけ(原屋裕介、高3/熊本県、「卒業編2025 in シンガポール」からの継続)

いっさ(松本一彩、高3/奈良県、「ニャチャン編」からの継続)

そうま(阿部創馬、高3/東京都、「プサン編」「ホアヒン編」「キョンジュ編」からの継続)

れお(山粼礼央、高3/兵庫県、「卒業編2025 in ソウル」からの継続」

初参加は高1、あすか、2年半ぶり登場

顔合わせの集合場所は学校の教室で、6人目に登場したのは「セブ島編」「プーケット編」から久しぶりの登場となったあすか。

すらりとしたスタイルのまま大人びたあすかの登場に、大友は「高1から見守ってきましたよね!もう高3!?私たちそんな見届けてる!?」と大興奮。「最初は高1だったよ」と懐かしそうに大友が言うと、かすも「大きくなっちゃって」としみじみ。

というのもあすかが参加したのは2年半前。当時の映像が流れると、かすは「あの頃と変わらずかわいい」大友も「かわいい〜」とあすかのかわいさを再確認するなど、スタジオも大盛り上がり。

前回の旅でカップル成立したものの、その後破局し、「(あれから)いい恋愛ができていなかった」というあすか。その間の『今日好き』への参加はなく、井上は「ちゃんと寝かしてたんや」と、あすかの成長を楽しみにする姿勢をのぞかせた。