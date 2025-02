全国のスシローでは、2025年2月19日(水)から3月3日(月)の期間限定でひな祭を華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」を販売!

集まる人数で選べる3人前サイズと1人前サイズの2種類がラインナップされています☆

スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」

予約期間:2025年1月20日(月)〜

お渡し期間:2025年2月19日(水)〜3月3日(月)

予約方法:店頭、お電話、ネットにてご予約承ります。

キャンペーンページ:https://www.akindo-sushiro.co.jp/campaign/detail.php?id=3892

販売店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。

※一部店舗では、予約受付・販売期間が異なります。

※各店の販売可能数に達し次第、受付終了となります。

全国のスシローでは、2025年2月19日(水)から3月3日(月)の期間限定でひな祭を華やかに彩る「華やか 海鮮ひなちらし」を販売!

毎年好評のひな祭の時期に合わせて期間限定で登場する“海鮮ひなちらし”を2025年も販売します。

華やか 海鮮ひなちらし(3人前)

価格:税込2,760円〜

予約期間:2025年1月20日(月)〜

お渡し期間:2025年2月19日(水)〜3月3日(月)

※内寸約21.5cm

※店舗によって価格が異なります。

<セット内容>

まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・煮穴子・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・数の子バラコ・ずわいがに・きゅうり・大葉・中具※・錦糸玉子・桜でんぶ

※しいたけ・かんぴょうの甘煮

スシロー不動の人気を誇る「まぐろ」、「サーモン」、ふっくら仕上げた「えび」、ねっとりとした旨みの濃い卵を使用した「いくら」などの人気ネタをはじめ、全16種の具材を揃えたちらし寿司。

これまでの盛り付け方を変えて、お花畑のような見た目でより華やかに生まれ変わりました。

ご家族など複数人で楽しめる3人前のサイズ感。

みんなで囲んで楽しくいただけるちらし寿司です☆

華やか 海鮮ひなちらし(1人前)

価格:税込920円〜

予約期間:2025年1月20日(月)〜

お渡し期間:2025年2月19日(水)〜3月3日(月)

※内寸約19×11.5cm角

※店舗によって価格が異なります。

<セット内容>

まぐろ・サーモン・いか・ほたて貝柱・煮穴子・えび・たまご・ねぎまぐろ・いくら・数の子バラコ・ずわいがに・きゅうり・大葉・中具※・錦糸玉子・桜でんぶ

※しいたけ・かんぴょうの甘煮

おひとりさまずつでも楽しめる1人前サイズのちらし寿司。

いろんな具材を見つけながら楽しめます。

シーンに合わせて選べる2サイズがラインナップ。

スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」の紹介でした。

※お持ち帰りのみの販売です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません。

※各店舗の販売状況は、アプリ・HP【お持ち帰りネット注文】ページでご確認いただけます。

※一部店舗では、予約受付・販売期間が異なります。

※デリバリーサービスは当日販売のみで、価格が異なる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全16種の具材を花束のように盛り付け!スシロー「華やか 海鮮ひなちらし」 appeared first on Dtimes.