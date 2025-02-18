超望遠ズームレンズも収納できるトートバッグ「Sanctuary IV RT140」 トート・ショルダー・リュックの3WAYタイプ
ブラックカモフラージュ（左）とマルチカモフラージュ（右）
株式会社ケンコー・トキナーは、100-400mmレンズを装着したまま縦に収納できるトートバッグ「Sanctuary IV RT140」を2月14日（金）に発売した。価格は2万4,200円。
「aosta」ブランドの新製品。トートバッグでありながら、パット付きショルダーベルトや、荷重分散ダンパー採用のリュックベルトを搭載しており、トート・ショルダー・リュックの3WAYで運用できるのが特徴。
カラーバリエーションとして、ブラックカモフラージュとマルチカモフラージュの2色を用意する。
また、13インチまでのノートPC用ポケット、サイドポケットや双眼鏡収納ポケットを搭載。
中仕切りには、レンズキャップなどが収納可能。キャリーオンベルトや簡易レインカバーを装備する。外形寸法：340～350×380×150mm 内形寸法：320～330×310×130mm 重量（ブラックカモフラージュ／マルチカモフラージュ）：1,420g／1,480g 収納目安：ソニーα7シリーズ、FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OS ＋ 1.4テレコンバーター、FE 24-70mm F2.8 GM、FE 16-35mm F2.8 GM、双眼鏡、13インチノートPC、他アクセサリーなど